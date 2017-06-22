لمحة -البورصة السعودية تغلق على ارتفاع

* الأسهم السعودية شهدت موجة من جني الأرباح في بداية معاملات اليوم الخميس بعدما قفز مؤشرها أكثر من خمسة بالمئة أمس الأربعاء إثر تعيين الأمير محمد بن سلمان، صاحب برنامج الإصلاحات الاقتصادية في المملكة، وليا للعهد وإعلان ام.اس.سي.آي لمؤشرات الأسواق أنها ستدرس رفع تصنيف الرياض إلى وضع السوق الناشئة.