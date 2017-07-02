لمحة-البورصة السعودية تصعد صباحا
* المؤشر السعودي يعوض خسائره في أول خمسة دقائق ويرتفع 0.55 بالمئة إلى 7468.75 نقطة.
* أسهم الراجحي تزيد 0.29 بالمئة ومصرف الإنماء 1.19 بالمئة وسابك 1.37 بالمئة وينساب 1.26 بالمئة وسبكيم 4.4 بالمئة وكيان 2.74 بالمئة وبترورابغ 1.75 بالمئة.
* أسهم الحكير تصعد 2.38 بالمئة وصافولا 0.99 بالمئة والمراعي 1.68 بالمئة واستقرار موبايلي والاتصالات السعودية وتراجع زين 1.08 بالمئة وسامبا 1.35 بالمئة. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020223948031)
© Thomson Reuters 2017 All rights reserved.