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لمحة-بورصة السعودية تتراجع صباحا

Tue Jul 4, 2017 7:21am GMT
 
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0718 جمت -

* المؤشر السعودي يتراجع 0.55 بالمئة إلى 7452.5 نقطة.

* أسهم بنك الرياض تخسر 1.07 بالمئة وسامبا 1.15 بالمئة والراجحي 0.72 بالمئة وينساب 0.36 بالمئة وسبكيم 0.28 بالمئة والحكير 0.12 بالمئة وصافولا 0.71 بالمئة.

* أسهم المراعي تنزل 1.08 بالمئة وموبايلي 0.2 بالمئة والاتصالات السعودية 1.17 بالمئة.

* أسهم سابك تكسب 0.39 بالمئة وكيان 0.22 بالمئة وبترورابغ 0.17 بالمئة وزين 0.11 بالمئة. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير إسلام يحيى - هاتف 0020223948031)
 