لمحة-بورصة السعودية تصعد صباحا
0730 جمت -
* المؤشر السعودي يرتفع 0.09 بالمئة إلى 7307.98 نقطة.
* أسهم مصرف الراجحي تكسب 0.3 بالمئة وسامبا 1.82 بالمئة وسابك 0.78 بالمئة وسبكيم 0.43 بالمئة وكيان 0.89 بالمئة وموبايلي 0.94 بالمئة واستقرار زين والاتصالات السعودية.
* أسهم بنك الرياض تخسر 0.18 بالمئة وبتروكيم 0.34 بالمئة وينساب 1.28 بالمئة وبترورابغ 0.17 بالمئة والمتقدمة للبتروكيماويات 0.55 بالمئة.
* أسهم صافولا تتراجع 2.87 بالمئة والمراعي 0.45 بالمئة واتحاد عذيب 0.12 بالمئة والحكير 0.25 بالمئة وجرير 0.14 بالمئة. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير إسلام يحيى - هاتف 0020223948031)
© Thomson Reuters 2017 All rights reserved.