لمحة-بورصة السعودية تفتح مرتفعة
0707 جمت -
* المؤشر السعودي يفتح مرتفعا 0.21 بالمئة إلى 7281.76 نقطة.
* أسهم الراجحي تكسب 0.76 بالمئة وسامبا 0.08 بالمئة والإنماء 0.13 بالمئة وسابك 0.79 بالمئة وكيان 0.22 بالمئة وبترورابغ 0.33 بالمئة والحكير 0.49 بالمئة وموبايلي 0.29 بالمئة.
* أسهم المتقدمة للبتروكيماويات تصعد 1.43 بالمئة بعد ارتفاع طفيف في الأرباح الفصلية.
* أسهم المراعي تتراجع 0.7 بالمئة وزين 0.33 بالمئة وينساب 0.73 بالمئة واستقرار صافولا والاتصالات السعودية. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير إسلام يحيى - هاتف 0020223948031)
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