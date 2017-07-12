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لمحة-بورصة السعودية تصعد صباحا

Wed Jul 12, 2017 7:18am GMT
 
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0708 جمت -

* المؤشر السعودي يفتح مرتفعا 0.18 بالمئة إلى 7258.44 نقطة.

* أسهم بنك الجزيرة تصعد 0.17 بالمئة والراجحي 0.77 بالمئة ومصرف الإنماء 0.27 بالمئة وسابك 0.4 بالمئة وسبكيم 0.28 بالمئة وكيان 0.44 بالمئة وبترورابغ 0.34 بالمئة.

* أسهم الحكير تكسب 0.11 بالمئة وزين 1.19 بالمئة واتحاد عذيب 0.12 بالمئة والمراعي 0.59 بالمئة واستقرار موبايلي وبنك البلاد.

* أسهم السعودي الفرنسي تخسر 0.96 بالمئة والاتصالات السعودية 0.41 بالمئة. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير إسلام يحيى - هاتف 0020223948031)
 