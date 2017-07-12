لمحة-بورصة السعودية تصعد صباحا
0708 جمت -
* المؤشر السعودي يفتح مرتفعا 0.18 بالمئة إلى 7258.44 نقطة.
* أسهم بنك الجزيرة تصعد 0.17 بالمئة والراجحي 0.77 بالمئة ومصرف الإنماء 0.27 بالمئة وسابك 0.4 بالمئة وسبكيم 0.28 بالمئة وكيان 0.44 بالمئة وبترورابغ 0.34 بالمئة.
* أسهم الحكير تكسب 0.11 بالمئة وزين 1.19 بالمئة واتحاد عذيب 0.12 بالمئة والمراعي 0.59 بالمئة واستقرار موبايلي وبنك البلاد.
* أسهم السعودي الفرنسي تخسر 0.96 بالمئة والاتصالات السعودية 0.41 بالمئة. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير إسلام يحيى - هاتف 0020223948031)
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