لمحة-بورصة السعودية تفتح مرتفعة
0712 جمت -
* المؤشر السعودي يفتح مرتفعا 0.57% إلى 7348.02 نقطة.
* أسهم بنك الرياض تزيد 0.19% وسامبا 2.6% ومصرف الإنماء 0.27% وبنك البلاد 0.63% واستقرار ينساب وسبكيم وكيان وسابك.
* أسهم مصرف الراجحي تصعد 3.06% بعد الإعلان عن توزيع 1.5 ريال للسهم عن أرباح النصف الأول من العام لحامل السهم حتى نهاية جلسة تداول 18 يوليو تموز.
* أسهم المتقدمة للبتروكيماويات ترتفع 1.12% بعد الإعلان عن توزيع 0.7 ريال (0.19 دولار) للسهم في 20 يوليو تموز عن أرباح الربع الثاني من العام.
* أسهم جرير ترتفع 1.05% بعد نمو أرباحها الفصلية 16.84 بالمئة في الربع الثاني من العام.
* أسهم زين تخسر 0.11% والاتصالات السعودية 0.27% والحكير 0.87%وارتفاع موبايلي 0.87%. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020223948031)
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