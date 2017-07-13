لمحة-بورصة السعودية تفتح مرتفعة

0712 جمت -

* المؤشر السعودي يفتح مرتفعا 0.57% إلى 7348.02 نقطة.

* أسهم بنك الرياض تزيد 0.19% وسامبا 2.6% ومصرف الإنماء 0.27% وبنك البلاد 0.63% واستقرار ينساب وسبكيم وكيان وسابك.

* أسهم مصرف الراجحي تصعد 3.06% بعد الإعلان عن توزيع 1.5 ريال للسهم عن أرباح النصف الأول من العام لحامل السهم حتى نهاية جلسة تداول 18 يوليو تموز.

* أسهم المتقدمة للبتروكيماويات ترتفع 1.12% بعد الإعلان عن توزيع 0.7 ريال (0.19 دولار) للسهم في 20 يوليو تموز عن أرباح الربع الثاني من العام.

* أسهم جرير ترتفع 1.05% بعد نمو أرباحها الفصلية 16.84 بالمئة في الربع الثاني من العام.