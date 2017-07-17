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لمحة-تراجع بورصة السعودية صباحا

Mon Jul 17, 2017 7:17am GMT
 
[-] نص [+]

0713 جمت -

* المؤشر السعودي يتراجع 0.15% إلى 7338.83 نقطة.

* أسهم الرياض تخسر 0.18% وبنك البلاد 0.1% وبتروكيم 0.34% وكيان 0.65% والمتقدمة للبتروكيماويات 0.22%.

* سهم ينساب يتراجع 2.95% بعد هبوط الأرباح الفصلية 53.75 بالمئة.

* أسهم سابك تنزل 0.2% والمراعي واتحاد عذيب 0.12% وزين 0.11% وموبايلي 0.1%.

* أسهم الاتصالات السعودية تكسب 0.13% وسامبا 0.19% وبنك الجزيرة 0.33% واستقرار صافولا. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير هالة قنديل - هاتف 0020223948031)
 