لمحة-تراجع بورصة السعودية صباحا
0713 جمت -
* المؤشر السعودي يتراجع 0.15% إلى 7338.83 نقطة.
* أسهم الرياض تخسر 0.18% وبنك البلاد 0.1% وبتروكيم 0.34% وكيان 0.65% والمتقدمة للبتروكيماويات 0.22%.
* سهم ينساب يتراجع 2.95% بعد هبوط الأرباح الفصلية 53.75 بالمئة.
* أسهم سابك تنزل 0.2% والمراعي واتحاد عذيب 0.12% وزين 0.11% وموبايلي 0.1%.
* أسهم الاتصالات السعودية تكسب 0.13% وسامبا 0.19% وبنك الجزيرة 0.33% واستقرار صافولا. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير هالة قنديل - هاتف 0020223948031)
© Thomson Reuters 2017 All rights reserved.