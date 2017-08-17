بورصات الخليج الرئيسية تنهي الأسبوع مرتفعة والسوق المصرية تتراجع

من سيلين أسود

دبي 17 أغسطس آب (رويترز) - ارتفعت معظم أسواق الأسهم الرئيسية في منطقة الخليج اليوم الخميس، إذ تلقى مؤشر السوق السعودية دعما من أنباء إيجابية عن بعض الشركات بينما هبط سهم إحدى شركات التطوير العقاري في مصر مع إعلانها نتائج فصلية دون التوقعات.

وزاد مؤشر البورصة السعودية 0.7 بالمئة مع صعود جميع أسهم البنوك الاثني عشر المدرجة عليه، بما فيها سهم البنك الأول الذي صعد 2.4 بالمئة.

وصعد سهم اتحاد عذيب للاتصالات 2.5 بالمئة إلى 8.21 ريال في أعلى حجم تداول له منذ يونيو حزيران 2016 بعد تحول الشركة إلى تحقيق أرباح فصلية صافية قدرها 55.4 مليون ريال (14.8 مليون دولار) مقارنة مع خسارة 58.1 مليون ريال قبل عام.

وارتفع سهم شركة الحمادي للتنمية والاستثمار العاملة في مجال بيع المعدات الطبية وإدارة المستشفيات 1.6 بالمئة إلى 35.80 ريال بعدما أظهرت نتائج أعمالها تحقيق صافي ربح قدره 25.7 مليون ريال بزيادة 24.8 بالمئة عنه قبل عام. وكانت الأهلي كابيتال تتوقع ربحا قدره 26.7 مليون ريال.

وزاد سهم الشركة السعودية لأنابيب الصلب 1.3 بالمئة بعدما فازت إحدى وحداتها بعقد قيمته 250 مليون ريال لتصنيع أنابيب لشركة النفط العملاقة أرامكو السعودية.

وهبط سهم فواز الحكير للتجزئة 4.7 بالمئة بعدما أظهرت نتائج أعمال الشركة تحقيقها ربحا فصليا صافيا قدره 232.4 مليون ريال، بما يتماشى مع توقعات الأهلي كابيتال لربح قدره 231 مليون ريال لكنه دون تقديرات الراجحي المالية التي توقعت 288 مليون ريال.

وزاد صافي ربح الحكير 4.1 بالمئة على أساس سنوي لكن مبيعات الفترة انخفضت 5.5 بالمئة إلى 2.07 مليار ريال.

وتقدم مؤشر سوق دبي 0.3 بالمئة مع هيمنة أسهم الاتحاد العقارية وجيه.إف.إتش المالية على التداولات، إذ صعد السهمان 3.7 بالمئة و2.8 بالمئة على الترتيب.

وشهد السهمان تقلبات في الأيام الأخيرة نظرا لزيادة كبيرة في رأسمال جي.إف.إتش وتكبد الاتحاد العقارية خسارة فصلية كبيرة مع تصحيحها أخطاء محاسبية.

وكان سهم دريك آند سكل أكبر الرابحين في بورصة دبي، حيث قفز 6.3 بالمئة. وفي وقت سابق هذا الأسبوع أظهرت نتائج أعمال الشركة انخفاضا محدودا في صافي خسائرها الفصلية وأعلنت الشركة إقالة رئيسها التنفيذي دون تعيين من يخلفه.

وقفز سهم أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) 3.3 بالمئة في تعاملات كثيفة. وصعد السهم 24 بالمئة هذا الأسبوع بعدما قالت الشركة الأسبوع الماضي إنها تحولت لتحقيق ربح ضئيل في الربع الثاني مقارنة مع خسارة قبل عام بدعم من ارتفاع أسعار النفط ومكاسب استثنائية.

غير أن سهم دانة غاز انخفض 3.2 بالمئة، مما ساهم في نزول المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.1 بالمئة.

وارتفع مؤشر البورصة القطرية 0.9 بالمئة. وقالت السعودية مساء أمس الأربعاء إنها ستفتح معبر سلوى الحدودي أمام القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج، لكن لم يتضح ما إذا كان ذلك يشير لأي تحرك تجاه حل خلافها الدبلوماسي مع الدوحة.

وفي مصر، انخفضت أسهم شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) 1.1 بالمئة إلى أدنى مستوياتها في أربعة أشهر بعدما أظهرت نتائج أعمال الشركة تحقيقها ربحا صافيا قدره 129.8 مليون جنيه (7.3 مليون دولار) في الربع الثاني من العام ليأتي دون توقعات المحللين.

وتوقعات النعيم للوساطة أن تحقق الشركة ربحا صافيا 163 مليون جنيه لكنها قالت إن آفاق النصف الثاني من العام ”تبدو إيجابية“ وأبقت على توصيتها للسهم ”بالشراء“.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.2 بالمئة.

وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:

السعودية.. ارتفع المؤشر 0.7 بالمئة إلى 7179 نقطة.

دبي.. صعد المؤشر 0.3 بالمئة إلى 3601 نقطة.

أبوظبي.. تراجع المؤشر 0.1 بالمئة إلى 4493 نقطة.

قطر.. صعد المؤشر 0.9 بالمئة إلى 9106 نقاط.

مصر.. انخفض المؤشر 0.2 بالمئة إلى 13119 نقطة.

الكويت.. زاد المؤشر 0.5 بالمئة إلى 6886 نقطة.

البحرين.. نزل المؤشر 0.9 بالمئة إلى 1299 نقطة.

سلطنة عمان.. هبط المؤشر 0.5 بالمئة إلى 4889 نقطة. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية)