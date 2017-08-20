FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
الأقسام
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#SA Islamic Finance
20 آب أغسطس 2017 / 06:24 / منذ شهرين

السعودي البريطاني يشتري حصة اتش.اس.بي.سي في ساب تكافل

صحفيو رويترز

دقائق للقراءة 1

الكويت 20 أغسطس آب (رويترز) - قال البنك السعودي البريطاني (ساب) اليوم الأحد إنه أبرم اتفاقية لشراء كامل حصة اتش.اس.بي.سي البالغة 32.5 بالمئة في شركة ساب تكافل بسعر 10.66 ريال للسهم وقيمة إجمالية 117.8 مليون ريال (31.4 مليون دولار).

توقع ساب في بيان للبورصة السعودية إتمام الصفقة خلال النصف الثاني من 2017 مبينا أن الأمر يتطلب موافقة الجهات التنظيمية والجمعية العمومية التي سيعلن موعد اجتماعها في أقرب وقت ممكن.

وأضاف ساب أنه في حالة اكتمال الصفقة فسوف ترتفع ملكيته إلى 65 بالمئة من رأسمال ساب تكافل.

الدولار = 3.75 ريال سعودي تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522284820 - تحرير أحمد إلهامي

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

    © 2017 Reuters. All Rights Reserved.