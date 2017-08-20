السعودي البريطاني يشتري حصة اتش.اس.بي.سي في ساب تكافل

الكويت 20 أغسطس آب (رويترز) - قال البنك السعودي البريطاني (ساب) اليوم الأحد إنه أبرم اتفاقية لشراء كامل حصة اتش.اس.بي.سي البالغة 32.5 بالمئة في شركة ساب تكافل بسعر 10.66 ريال للسهم وقيمة إجمالية 117.8 مليون ريال (31.4 مليون دولار).

توقع ساب في بيان للبورصة السعودية إتمام الصفقة خلال النصف الثاني من 2017 مبينا أن الأمر يتطلب موافقة الجهات التنظيمية والجمعية العمومية التي سيعلن موعد اجتماعها في أقرب وقت ممكن.

وأضاف ساب أنه في حالة اكتمال الصفقة فسوف ترتفع ملكيته إلى 65 بالمئة من رأسمال ساب تكافل.