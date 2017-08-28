أداء قوي لأسهم البنوك السعودية ومصر تنتعش

من سيلين أسود

دبي 28 أغسطس آب (رويترز) - ارتفعت البورصة السعودية اليوم الاثنين مدعومة بأداء قوي لأسهم البنوك التي ربما تستفيد من رفع محتمل لتصنيف المملكة من اف.تي.اس.إي لمؤشرات الأسواق بنهاية الشهر القادم بينما ارتفعت البورصة المصرية بفعل عمليات شراء من الصناديق الأجنبية.

وفي أواخر الشهر القادم تعلن اف.تي.اس.إي قرارها بشأن ما إذا كانت ستدرج السعودية والكويت في مؤشرها الثانوي للأسواق الناشئة. ويعتقد المحللون لدى أرقام كابيتال والمجموعة المالية هيرميس أن احتمالات اتخاذ قرار إيجابي بشأن الدولتين مرتفعة.

وارتفع سهم البنك الأهلي التجاري 1.5 بالمئة وصعد سهم مجموعة سامبا المالية 0.9 بالمئة.

وتقدر هيرميس أنه إذا أضيف الأهلي التجاري إلى مؤشر اف.تي.اس.بي، وهو ما يفترض أن يجري على مرحلتين، فإنه سيتلقى تدفقات نقدية بنحو 292 مليون دولار بينما قد تتلقى سامبا 203 ملايين دولار. وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.5 بالمئة.

وتعزز مؤشر سوق دبي في الساعة الأخيرة من جلسة التداول ليغلق مرتفعا 0.3 بالمئة لكن حجم التعاملات اليومية كان الأدنى من نوعه منذ سبتمبر أيلول 2015 في ظل عطلات الصيف واقتراب عطلة عيد الأضحى الطويلة وضغطت التوقعات الاقتصادية المتواضعة على النشاط.

وكانت أسهم الشركات الكبيرة والمتوسطة بين كبار الرابحين مع صعود سهم بنك دبي الإسلامي 1.3 بالمئة وسهم مجموعة إعمار مولز 1.2 بالمئة.

وزاد المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.1 بالمئة في أدنى حجم تداول خلال ثلاثة أشهر. وارتفع سهم الدار العقارية 0.4 بالمئة.

وفي قطر ارتفعت معظم أسهم البنوك القيادية مع صعود سهم التجاري القطري 0.5 بالمئة. وزاد مؤشر بورصة قطر 0.1 بالمئة لتتوقف موجة هبوط استمرت ثلاث جلسات لكن المؤشر منخفض نحو عشرة بالمئة منذ قطعت السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع الدوحة في الخامس من يونيو حزيران.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.8 بالمئة منتعشا بعد ثماني جلسات من الأداء الضعيف وأظهرت بيانات البورصة أن المستثمرين الأجانب اشتروا أسهما أكثر مما باعوا في السوق المصرية.

وقفز سهم القلعة التي تستثمر في البنية التحتية والطاقة 8.9 بالمئة بعدما قالت أسيك للتعدين التابعة لها إنها باعت حصتها في شركة إثيوبية في صفقة بقيمة 14.5 مليون دولار.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية اليوم:

السعودية.. زاد المؤشر 0.5 بالمئة إلى 7262 نقطة.

دبي.. ارتفع المؤشر 0.3 بالمئة إلى 3613 نقطة.

أبوظبي.. صعد المؤشر 0.1 بالمئة إلى 4485 نقطة.

قطر.. زاد المؤشر 0.1 بالمئة إلى 8941 نقطة.

مصر.. ارتفع المؤشر 0.8 بالمئة إلى 13014 نقطة.

الكويت.. هبط المؤشر 0.1 بالمئة إلى 6909 نقاط.

البحرين.. انخفض المؤشر 0.1 بالمئة إلى 1301 نقطة.

سلطنة عمان.. زاد المؤشر 0.8 بالمئة إلى 5004 نقاط. (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)