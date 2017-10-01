الأسهم السعودية تنخفض صباحا بعد قرار إف.تي.إس.إي تأجيل ترقية السوق

الكويت أول أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - هبط المؤشر السعودي الرئيسي صباح اليوم 0.7 بالمئة إلى 7232 مقلصا خسائره التي مني بها مع بدء الجلسة والتي وصلت إلى واحد في المئة، وذلك بعد أن قررت مؤسسة إف.تي.إس.إي تأجيل ترقية سوق الرياض إلى مرتبة الأسواق الناشئة.

وفي معرض مراجعة التصنيف السنوي يوم الجمعة، أثنت إف.تي.إس.إي على إصلاحات السوق في الرياض، لكنها قالت إنها ستحتاج إلى مزيد من الوقت لتقييم التأثير الفعلي لتلك الإصلاحات.

ومن ثم ستقيم المؤسسة السوق السعودية مرة أخرى في مارس آذار المقبل.

وهبطت أسهم بنك الرياض 0.6 بالمئة والبنك الأهلي التجاري 0.85 بالمئة ومصرف الراجحي 0.6 بالمئة وجبل عمر 0.9 بالمئة ومعادن 1.5 بالمئة وصافولا 1.2 بالمئة.

كما انخفضت أسهم سابك 1 بالمئة وبتروكيم 1.1 بالمئة وسافكو 0.4 بالمئة وموبايلي 0.35 بالمئة وزين 0.2 بالمئة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير عبد المنعم درار)