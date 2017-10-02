السعودية تمنع ساب تكافل من إصدار أو تجديد أي وثائق تأمين حماية أو إدخار

دبي 2 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - منعت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) ساب تكافل للتأمين الإسلامي من إصدار أو تجديد أي وثائق تأمين حماية أو إدخار، مشيرة إلى ضعف الرقابة الداخلية بالشركة.

وطلب البنك المركزي أيضا من الشركة تعيين مستشار بموافقته لدراسة أسباب الضعف والعمل على حلها، بحسب ما قاله على موقعه الالكتروني.

ولم يحدد المركزي مواطن الضعف.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من ساب تكافل خارج ساعات العمل المعتادة.

وقال البنك المركزي إن المنع لا يخلي مسؤولية الشركة من التزاماتها المتعلقة بوثائق التأمين السارية والمطالبات التي تنشأ عنها.

وإتخذ المركزي موقفا أشد صرامة من نقص الالتزام بالقواعد في قطاع التأمين، ومنع بضع شركات تأمين من إصدار بوالص جديدة في الأشهر القليلة الماضية.

ويملك مصرفا ساب وإتش.إس.بي.سي حصة الأغلبية في ساب تكافل بحسب بيانات تومسون رويترز.

وفي أغسطس آب، وافق ساب على شراء حصة إتش.إس.بي.سي البالغة 32.5 بالمئة في شركة التأمين الإسلامي. (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير وجدي الألفي)