بورصة السعودية تصعد مع تعافي التأمين وسهم بنك قطر الوطني يرتفع بعد الإعلان عن أرباح

من أندرو تورشيا

دبي 12 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - ارتفعت البورصة السعودية اليوم الخميس مع استعادة أسهم شركات التأمين لبعض قوتها، في حين صعدت أسهم أكبر بنك في قطر بعد أن أعلن البنك عن أرباح قوية.

وبعد هبوطه 2.2 بالمئة في الجلسة السابقة صعد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 1.4 بالمئة إلى 6988 نقطة بعد أن اختبر طلبا عند مستويات متدنية. لكنه يظل دون متوسطه المتحرك في 200 يوم البالغ حاليا 7041 نقطة، الذي نزل عنه هذا الأسبوع في إشارة سلبية من الناحية الفنية.

وارتفعت أسهم 23 من بين 33 شركة للتأمين مدرجة بالمملكة. وفي جلسة الأربعاء هبطت أسهم جميع شركات التأمين المدرجة باستثناء سهم واحد بسبب مخاوف من تغييرات في القطاع ناتجة عن تدابير تتخذها الجهات التنظيمية.

وربح سهم مصرف الراجحي، أكثر الأسهم تداولا في جلسة اليوم، 0.8 في المئة. وارتفع سهم بنك الجزيرة 1.1 بالمئة بعدما انخفض على مدى يومين بعد إحياء خطة لإصدار حقوق كبير.

وارتفع مؤشر بورصة قطر 0.1 بالمئة مع صعود سهم بنك قطر الوطني 0.6 بالمئة. وحقق البنك صافي ربح بلغ 3.60 مليار ريال (989 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر أيلول، بارتفاع 5.6 في المئة مقارنة مع نفس الفترة قبل عام. كانت المجموعة المالية هيرميس توقعت أرباحا للبنك بقيمة 3.46 مليار ريال وتوقع سيكو البحرين أرباحا بقيمة 3.51 مليار ريال.

وهدأت الأرباح جزئيا مخاوف بشأن أثر العقوبات التي تفرضها أربع دول عربية على قطر منذ يونيو حزيران على البنوك على الرغم من أن بنوكا أصغر حجما ربما لم تتمكن من التكيف جيدا مع سحب ودائع تملكها بنوك خليجية.

وزاد صافي مشتريات المستثمرين الأجانب غير الخليجيين للأسهم القطرية اليوم عن مبيعاتهم بفارق طفيف، مثلما كان الحال في بضعة أيام، وفق ما تظهره بيانات البورصة. وانخفضت بعض الأسهم بشدة جراء مخاوف العقوبات إلى الدرجة التي تبدو فيها التوزيعات النقدية لتلك الأسهم مغرية.

وارتفع مؤشر بورصة دبي 0.6 في المئة، على الرغم من أن سهم شركة ماركة المتخصصة في الاستثمار بقطاع التجزئة والمطاعم التي تعاني خسائر هبط 2.9 بالمئة بعد أن قالت الشركة إن حملة الأسهم وافقوا على خطة لاستمرارية النشاط. وستقوم الشركة بالتخارج من ”القطاعات متدنية الأداء وقطاعات الأزياء والرياضة منخفضة الأرباح“ وإعادة هيكلة ديون.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي 0.2 بالمئة مع صعود سهم بنك رأس الخيمة الوطني 4.7 في المئة بعد أن حصل على قرض مشترك بقيمة 350 مليون دولار، ارتفاعا من 250 مليون دولار، لأغراض تمويلية عامة.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.6 بالمئة مع ارتفاع سهم العربية لحليج الأقطان 3.3 بالمئة بعد أن أعلنت الشركة عن توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.2 جنيه لحاملي السهم حتى 22 أكتوبر تشرين الأول.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:

السعودية.. صعد المؤشر 1.4 في المئة إلى 6988 نقطة.

دبي.. زاد المؤشر 0.6 في المئة إلى 3660 نقطة.

أبوظبي.. ارتفع المؤشر 0.2 في المئة إلى 4526 نقطة.

قطر.. زاد المؤشر 0.1 في المئة إلى 8342 نقطة.

مصر.. صعد المؤشر 0.6 في المئة إلى 13894 نقطة.

الكويت.. زاد المؤشر 0.04 في المئة إلى 6629 نقطة.

البحرين.. استقر المؤشر عند 1275 نقطة.

سلطنة عمان.. ارتفع المؤشر 0.1 في المئة إلى 5128 نقطة. (إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير وجدي الألفي)