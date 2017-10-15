مقدمة 1-محافظ المركزي: السعودية قد ترفع نسبة القروض للودائع عند الضرورة

(لإضافة تفاصيل)

دبي 15 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) لتلفزيون العربية إن البنك قد يرفع سقف نسبة القروض إلى الودائع إذا اقتضت الضرورة لدعم الاقتصاد.

كان الخليفي يتحدث على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن مطلع الأسبوع. كانت آخر مرة رفع فيها البنك النسبة في فبراير شباط 2016 حيث زادها إلى 90 بالمئة من 85 بالمئة. وأظهرت أحدث بيانات للبنك المركزي أن النسبة في القطاع المصرفي ككل بلغت 81.7 بالمئة في أغسطس آب انخفاضا من 84.8 قبل عام.

وأضاف الخليفي أن القطاع غير النفطي نما 0.6 بالمئة على أساس سنوي في النصف الأول من العام موضحا أن هذا يشير إلى أن القطاع غير النفطي سيقود النمو الاقتصادي. وقال إن البنوك السعودية اجتازت اختبارات الضغط وليست قلقة بشان القروض المتعثرة.

وقال الخليفي لتلفزيون العربية إن وضع الاندماج المحتمل بين البنك الأول والبنك السعودي البريطاني سيتضح بنهاية العام الحالي. وبدأ البنك محادثات في وقت سابق هذا العام.

وتابع أن بنكين في المنطقة وبنكا آسيويا في مراحل متقدمة من عملية الحصول على الترخيص للعمل في المملكة لكن دون أن يذكر أسماء. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)