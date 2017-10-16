لمحة -سهم مصرف الإنماء السعودي يصعد بعد أرباح تفوق التوقعات في الربع/3

0723 جمت -

* سهم مصرف الإنماء السعودي يصعد ثلاثة في المئة إلى 17.76 ريال، وهو أكثر الأسهم تداولا في السوق.

* نتائج أعمال البنك أظهرت تحقيقه صافي ربح قدره 542 مليون ريال (145 مليون دولار) في الربع الثالث من العام، ارتفاعا من 312 مليون ريال في نفس الفترة قبل عام. كان محللون توقعوا في المتوسط أن يبلغ ربح البنك 493 مليون ريال.

* السهم يواجه مستوى مقاومة فنيا ثانويا عند ذروة أكتوبر تشرين الأول البالغة 18.06 ريال.

* أسهم بنوك سعودية أخرى، لم تعلن عن نتائج أعمالها بعد، ارتفعت أيضا بدعم من بنك الإنماء حيث زاد سهم مصرف الراجحي 0.6 في المئة.

* مؤشر السوق السعودية يرتفع 0.3 في المئة. (إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)