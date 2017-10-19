البنوك ترفع البورصة السعودية ودريك آند سكل دبي يقفز

من أندرو تورشيا

دبي 19 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - دفعت أسهم البنوك البورصة السعودية للصعود اليوم الخميس بعدما سجل بنك الرياض أرباحا أفضل من التوقعات في الربع الثالث من العام بينما قفز سهم دريك آند سكل انترناشونال للمقاولات في دبي.

وارتفع سهم بنك الرياض 6.2 بالمئة بعدما سجل المصرف زيادة على أساس سنوي بلغت 47.7 بالمئة في صافي ربح الربع الثالث إلى 1.08 مليار ريال (288 مليون دولار) مقابل متوسط توقعات المحللين لربح قدره 852.5 مليون ريال في استطلاع أجرته رويترز.

جاء ذلك بعدما سجل مصرف الإنماء يوم الأحد نتائج مالية تجاوزت قليلا توقعات المحللين وهو ما عزز القطاع بشكل عام. وارتفت أسهم 11 بنكا من 12 بنكا مدرجا.

وصعد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية واحدا بالمئة. وارتفع سهم كيان السعودية للبتروكيماويات، التي سجلت زيادة في الأرباح إلى 381 مليون ريال مقابل متوسط توقعات المحللين لقدرها 129 مليون ريال، خمسة بالمئة.

وفي دبي، صعد سهم دريك آند سكل 5.3 بالمئة إلى 2.01 درهم في تداول كثيف. واجتذب السهم اهتماما منذ استكملت الشركة إعادة هيكلة رأس المال في أوائل هذا الشهر وارتفع منذ ذلك الحين بما يزيد على الثلث.

وفي أبوظبي، ارتفع سهم دانة غاز 2.7 بالمئة بعدما قالت الشركة إن عملياتها وإنتاجها في إقليم كردستان العراق يسيران بصورة طبيعية في أعقاب حملة عسكرية عراقية لاستعادة بعض الحقول النفطية الكبيرة من قوات البشمركة الكردية.

وزاد مؤشر بورصة قطر 0.3 بالمئة مع صعود سهم مصرف قطر الإسلامي 1.5 بالمئة بعدما سجل البنك زيادة بلغت 10.9 بالمئة في صافي ربح الربع الثالث متوافقا مع توقعات المحللين.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.9 بالمئة. وقفز سهم مطاحن ومخابز الإسكندرية عشرة بالمئة بعدما أعلنت الشركة عن توزيعات أرباح نقدية بواقع 3.15 جنيه مصري للسهم ستدفعها للمساهمين في السادس من نوفمبر تشرين الثاني.

وحقق سهم الكابلات الكهربائية المصرية مكاسب قوية للجلسة الثانية على التوالي وقفز 9.7 بالمئة إلى 1.02 جنيه في أنشط تداول له منذ مارس آذار 2014.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية اليوم:

السعودية.. ارتفع المؤشر واحدا بالمئة إلى 7011 نقطة.

دبي.. زاد المؤشر 0.8 بالمئة إلى 3673 نقطة.

أبوظبي.. صعد المؤشر 0.1 بالمئة إلى 4505 نقاط.

قطر.. ارتفع المؤشر 0.3 بالمئة إلى 8127 نقطة.

مصر.. زاد المؤشر 0.9 بالمئة إلى 13721 نقطة.

الكويت.. صعد المؤشر 0.2 بالمئة إلى 6633 نقطة.

البحرين.. ارتفع المؤشر 0.04 بالمئة إلى 1279 نقطة.

سلطنة عمان.. هبط المؤشر 0.5 بالمئة إلى 5067 نقطة. (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير وجدي الألفي)