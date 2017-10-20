الإسلامي للتنمية ينوي استخدام تكنولوجيا سلسلة الكتل في منتجات

20 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - تعتزم وحدة البحوث للبنك الإسلامي للتنمية استخدام تكنولوجيا سلسلة الكتل لابتكار منتجات موافقة لأحكام الشريعة الإسلامية بهدف تطوير جهود الإدماج المالي في الدول الأعضاء.

وقال المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب الذي مقره جدة إنه وقع اتفاقا مع شركة آتيون المحلية ومع سيتل مينت التي مقرها بلجيكا على أن تركز المرحلة الأولى على وضع دراسة جدوى فنية.

الاتفاق هو الأحدث في إطار جهود استخدام تكنولوجيا سلسلة الكتل للاستفادة من طلب المستثمرين المسلمين وقد بدأت شركات من إندونيسيا شرقا إلى كندا غربا في نيل شهادات اعتماد شرعي لمنتجاتها بالفعل.

وقد تشجع مشاركة البنك الإسلامي للتنمية شركات التكنولوجيا المالية الأخرى على إدخال التمويل الإسلامي للدخول في أسواق بأنحاء الشرق الأوسط وآسيا وافريقيا.

يركز قطاع التمويل الإسلامي عموما على الخدمات المصرفية للأفراد.

وتقوم تكنولوجيا سلسلة الكتل على دفتر حسابات إلكتروني مشترك يسمح لجميع الأطراف برصد المعلومات عن طريق شبكة مؤمنة مما يلغي الحاجة إلى إجراءات التحقق من جانب طرف ثالث.

وقال البنك الإسلامي للتنمية إن تلك الميزة ستتيح التسوية الفورية للمعاملات ومبادلات الأصول وتساعد في القضاء على مخاطر الطرف المقابل. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)