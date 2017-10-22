FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
الأقسام
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#SA Company Results
22 تشرين الأول أكتوبر 2017 / 06:52 / منذ 3 أيام

مقدمة 1-نمو أرباح مصرف الراجحي السعودي 12.7% في الربع/3

صحفيو رويترز

دقائق للقراءة 2

(لإضافة تفاصيل وخلفية مع تغيير المصدر)

دبي 22 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أعلن مصرف الراجحي، ثاني أكبر البنوك السعودية من حيث الأصول، اليوم الأحد ارتفاع صافي ربح الربع الثالث من العام 12.7 بالمئة بما ينسجم مع توقات المحللين.

وقال البنك في بيان للبورصة أنه حقق 2.27 مليار ريال (605.3 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر أيلول ارتفاعا من 2.01 مليار ريال في الفترة ذاتها قبل عام.

وتوقع أربعة محللين استطلعت رويترز آراءهم أن تبلغ الأرباح الفصلية للبنك 2.21 مليار ريال في المتوسط.

وبهذا تكون أرباح الراجحي قد نمت للربع الثامن على التوالي.

عزا البنك الأداء إلى زيادة أربعة بالمئة في دخل التمويل والاستثمار و2.2 بالمئة في رسوم الخدمات المصرفية.

وتراجع إجمالي مصاريف العمليات 8.4 بالمئة مع انخفاض مخصصات خسائر الائتمان ومصروفات الرواتب.

وبلغت القروض والسلف في نهاية سبتمبر أيلول 233.2 مليار ريال بزيادة 3.2 بالمئة عنها قبل عام في حين انخفضت الودائع واحدا بالمئة إلى 270.1 مليار ريال على مدى الفترة ذاتها.

ورغم ظروف التباطؤ الاقتصادي يتوقع المحللون أن تستفيد البنوك السعودية من تحسن السيولة ونمو الائتمان في الأرباع القادمة بعد أن انتهت الحكومة من جانب كبير من المدفوعات المستحقة للقطاع الخاص.

الدولار = 3.7502 ريال سعودي إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

    © 2017 Reuters. All Rights Reserved.