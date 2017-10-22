البورصة السعودية تصعد صباحا

* المؤشر السعودي يرتفع 0.28 بالمئة إلى 7031.04 نقطة في المعاملات المبكرة.
* أسهم بنك الرياض تزيد 0.34 بالمئة وبنك الجزيرة 0.5 بالمئة وساب 3.94 بالمئة وسامبا 0.97 بالمئة ومصرف الراجحي 0.93 بالمئة وبنك البلاد 0.05 بالمئة ومصرف الإنماء 0.11 بالمئة.
* أسهم سابك تصعد 0.04 بالمئة وبتروكيم 0.23 بالمئة وسبكيم 0.4 بالمئة والمتقدمة للبتروكيماويات 0.05 بالمئة وبترورابغ 0.44 بالمئة وجرير 0.43 بالمئة والمراعي 0.7 بالمئة وتراجع أسهم صافولا 0.22 بالمئة. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020223948031)