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#SA Company News 2
22 تشرين الأول أكتوبر 2017 / 07:17 / منذ يومين

البورصة السعودية تصعد صباحا

صحفيو رويترز

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* المؤشر السعودي يرتفع 0.28 بالمئة إلى 7031.04 نقطة في المعاملات المبكرة.

* أسهم بنك الرياض تزيد 0.34 بالمئة وبنك الجزيرة 0.5 بالمئة وساب 3.94 بالمئة وسامبا 0.97 بالمئة ومصرف الراجحي 0.93 بالمئة وبنك البلاد 0.05 بالمئة ومصرف الإنماء 0.11 بالمئة.

* أسهم سابك تصعد 0.04 بالمئة وبتروكيم 0.23 بالمئة وسبكيم 0.4 بالمئة والمتقدمة للبتروكيماويات 0.05 بالمئة وبترورابغ 0.44 بالمئة وجرير 0.43 بالمئة والمراعي 0.7 بالمئة وتراجع أسهم صافولا 0.22 بالمئة. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020223948031)

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    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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