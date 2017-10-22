خطة طرح إعمار تنال من بورصة دبي وفشل سعودي في اختراق مستوى مقاومة

من أندرو تورشيا

دبي 22 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - دفع سهم إعمار العقارية، أكبر مطور عقاري في دبي، مؤشر بورصة الإمارة للانخفاض اليوم الأحد في حين تراجع المؤشر السعودي مجددا في مواجهة مستوى مقاومة فنية رئيسي.

وفقد مؤشر دبي 0.8 بالمئة ليسجل 3644 نقطة ويتراجع عن مستوى المقاومة عند ذروة أغسطس آب البالغة 3681 نقطة. وهبط سهم إعمار 2.1 بالمئة بعد أن قالت الشركة إنها تتوقع بيع 20 بالمئة من وحدتها المحلية للتطوير العقاري الشهر القادم في طرح عام أولي.

كانت إعمار قالت من قبل إنها ستطرح ما يصل إلى 30 بالمئة من إعمار للتطوير وتوزع الحصيلة على مساهمي الشركة الأم.

ولم تذكر اليوم لماذا تقرر بيع 20 بالمئة فقط لكن المستثمرين افترضوا أن القرار يعني توزيعات أقل وقد يشير إلى ان الطلب على الطرح العام الأولي كان ضعيفا بفعل تباطؤ السوق العقارية بدبي.

وقال محمد كمال المحلل في أرقام كابيتال إنه بافتراض صافي قيمة أصول عند 23.8 مليار درهم (6.5 مليار دولار) للوحدة فقد يحصل المستثمرون على توزيع خاص قدره 0.66 درهم للسهم وهو ما يقل كثيرا عن توقع السوق الذي كان يبلغ 1.28 درهم.

وفي السعودية انخفض المؤشر 0.5 بالمئة إلى 6975 نقطة متراجعا عن مستوى المقاومة الواقع عند متوسط 200 يوم البالغ حاليا 7035 نقطة. ونزل سهم بنك البلاد 1.8 بالمئة بعد إعلان نمو الأرباح الفصلية تسعة بالمئة متماشيا مع توقعات المحللين.

وتراجع مؤشر أبوظبي 0.2 بالمئة لكن سهم إشراق العقارية ارتفع 1.3 بالمئة بعد الإعلان عن صافي ربح بلغ 685 ألف درهم (187 ألف دولار) للربع الثالث من العام إثر خسائر 48.5 مليون درهم قبل عام.

وانخفض المؤشر القطري 0.2 بالمئة لكن سهم بنك قطر الأول، المتداول قرب أدنى مستوياته منذ إدراجه في ابريل نيسان 2016، قفز 7.1 بالمئة في أنشط تداولاته له منذ الإدراج.

واستقر المؤشر المصري الرئيسي دون تغير يذكر لكن سهم جهينة للصناعات الغذائية صعد 7.6 بالمئة بعد الإعلان عن زيادة 12 بالمئة بصافي الربح المجمع العائد للمساهمين في الربع الثالث. كانت أرباح الشركة تراجعت في النصف الأول من السنة.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشر أسواق الأسهم العربية اليوم:

السعودية.. تراجع المؤشر 0.5 بالمئة إلى 6975 نقطة.

دبي.. تراجع المؤشر 0.8 بالمئة إلى 3644 نقطة.

أبوظبي.. تراجع المؤشر 0.1 بالمئة إلى 4499 نقطة.

قطر.. تراجع المؤشر 0.2 بالمئة إلى 8158 نقطة.

مصر.. ارتفع المؤشر 0.01 بالمئة إلى 13715 نقطة.

الكويت.. ارتفع المؤشر 0.3 بالمئة إلى 6650 نقطة.

البحرين.. ارتفع المؤشر 0.4 بالمئة إلى 1284 نقطة.

سلطنة عمان.. تراجع المؤشر 0.4 بالمئة إلى 5046 نقطة. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)