السعودية تنضم لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية

23 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - انضمت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) إلى هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) ومقرها البحرين في خطوة يمكن أن تساعد في توحيد وتيسير المعاملات عبر الحدود في المملكة.

وقالت أيوفي في بيان يوم الأحد إنها تحتفي بانضمام مؤسسة النقد العربي السعودي لعضويتها.

وتمثل المنتجات الإسلامية حوالي نصف أصول النظام المصرفي في المملكة إلا أن مؤسسة النقد لا تميز بين المصارف الإسلامية والبنوك التقليدية وتطبق نفس المعايير التحوطية على جميع البنوك.

وأكدت مؤسسة النقد العربي السعودي على الانضمام لأيوفي في بيان منفصل دون أن توضح ما إذا كانت ستطبق معايير أيوفي.