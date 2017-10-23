FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
الأقسام
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#SA Islamic Finance
23 تشرين الأول أكتوبر 2017 / 00:58 / منذ يومين

السعودية تنضم لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية

صحفيو رويترز

دقائق للقراءة 1

23 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - انضمت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) إلى هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) ومقرها البحرين في خطوة يمكن أن تساعد في توحيد وتيسير المعاملات عبر الحدود في المملكة.

وقالت أيوفي في بيان يوم الأحد إنها تحتفي بانضمام مؤسسة النقد العربي السعودي لعضويتها.

وتمثل المنتجات الإسلامية حوالي نصف أصول النظام المصرفي في المملكة إلا أن مؤسسة النقد لا تميز بين المصارف الإسلامية والبنوك التقليدية وتطبق نفس المعايير التحوطية على جميع البنوك.

وأكدت مؤسسة النقد العربي السعودي على الانضمام لأيوفي في بيان منفصل دون أن توضح ما إذا كانت ستطبق معايير أيوفي.

إعداد محمد اليماني للنشرة العربية

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

    © 2017 Reuters. All Rights Reserved.