زين تكبح صعود مؤشر الأسهم السعودية وتبدد أثر ارتفاع أسعار النفط

من ديفيد باربوشيا

دبي 25 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - حققت سوق الأسهم السعودية مكسبا محدودا اليوم الأربعاء بفضل ارتفاع أسعار النفط، لتبدو متأثرة على نحو محدود بخطط استثمارية كبيرة جرى استعراضها في مؤتمر ضخم منعقد في الرياض.

وربح المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية 0.3 في المئة بدعم من الشركة السعودية للكهرباء التي صعد سهمها 4.4 بالمئة بعد أن قالت إن الحكومة السعودية تدرس بيع حصة كبيرة في الشركة إلى صندوق رؤية سوفت بنك أكبر صندوق للاستثمار المباشر في العالم بينما ستظل الحكومة محتفظة بحصة مسيطرة.

وتُقدر قيمة أصول السعودية للكهرباء بنحو 100 مليار دولار. والشركة مملوكة بنسبة 74 بالمئة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي. وبددت الخسارة البالغة 9.9 في المئة لسهم زين السعودية أثر المكاسب التي حققها سهم السعودية للكهرباء إلى حد كبير.

وترجع خسائر سهم زين في جلسة اليوم إلى مقترح بخفض رأسمال الشركة إلى 3.6 مليار ريال (965 مليون دولار) من 5.8 مليار لإطفاء خسائر متراكمة بقيمة 2.2 مليار ريال.

وبعد الخفض، تخطط زين لزيادة رأس المال إلى 9.62 مليار ريال عبر إصدار حقوق بقيمة ستة مليارات ريال. وتحولت زين إلى تحقيق أرباح بقيمة ثلاثة ملايين ريال في الربع الثالث من العام مقارنة مع خسارة بلغت 266 مليون ريال في نفس الفترة قبل عام.

وارتفع قطاع البتروكيماويات السعودي إلى حد كبير بفضل صعود أسعار النفط مع تسجيل خام القياس العالمي مزيج برنت 58.13 دولار للبرميل بحلول الساعة 1245 بتوقيت جرينتش.

وتراجعت أسعار النفط لكنها تظل قرب أعلى مستوى في أربعة أسابيع بعد أن قالت السعودية، أكبر مصدر للخام في العالم أمس الثلاثاء، إنها عازمة على خفض مخزونات النفط عبر اتفاق تقوده أوبك يستهدف تخفيض الإنتاج، وأثارت احتمال استمرار العمل بقيود الإنتاج لفترة طويلة عندما ينتهي اتفاق خفض الإنتاج الذي تقوده منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

*أكبر حجم تداولات

ارتفعت معظم البنوك السعودية، مع تصدر مصرف الإنماء قائمة الأسهم الأكثر تداولا بعد أن أعلن الأسبوع الماضي عن صافي ربح قدره 542 مليون ريال في الربع الثالث من العام ارتفاعا من 312 مليون ريال قبل عام.

وخارج السعودية، زاد مؤشر بورصة دبي 0.7 في المئة بدعم من صعود قدره 4.42 بالمئة لسهم دبي للاستثمار، الشركة العملاقة المملوكة جزئيا لصندوق الثروة السيادي مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية.

وأعلنت الشركة عن خطة لمناقشة عرض من الاتحاد العقارية لبيع 50 بالمئة من أسهمها في الإمارات ديستريكت كولينج، مما سيؤدي لأن تسيطر دبي للاستثمار بشكل كامل على الشركة المقدمة لخدمات تبريد المناطق.

وارتفع مؤشر بورصة أبوظبي 0.1 في المئة مع تسجيل دانة غاز لأكبر حجم تداولات وارتفاع سهمها 4.11 في المئة.

وربما تكون دانة غاز، التي لديها أصول في إقليم كردستان العراق، تلقت دعما من عرض حكومة إقليم كردستان تجميد نتائج استفتاء أجرته على الاستقلال الشهر الماضي. وانخفض سهم دانة غاز في الأيام القليلة الماضية رغم إعلان الشركة الأسبوع الماضي أن عملياتها والإنتاج في إقليم كردستان يسير بصورة منتظمة.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية اليوم:

السعودية.. ‭‭ ‬‬ربح المؤشر 0.3 بالمئة إلى 6905 نقاط.

دبي.. زاد المؤشر 0.7 بالمئة إلى 3665 نقطة.

أبوظبي.. استقر المؤشر عند 4499 نقطة.

قطر.. ارتفع المؤشر 0.2 بالمئة إلى 8124 نقطة.

مصر.. تراجع المؤشر 0.2 بالمئة إلى 13901 نقطة.

الكويت.. صعد المؤشر 0.35 بالمئة إلى 6621 نقطة.

البحرين.. زاد المؤشر 0.15 بالمئة إلى 1278 نقطة.

سلطنة عمان.. نزل المؤشر 0.7 بالمئة إلى 4998 نقطة. (إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير وجدي الألفي)