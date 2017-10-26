صحيفة: السعودية تدرس إصدار صكوك دولية في الربع/1 من 2018

الرياض 26 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - نقلت صحيفة مال الاقتصادية الإلكترونية عن رئيس مكتب الدين العام السعودي قوله إن المملكة تدرس إصدار صكوك دولية في الربع الأول من 2018.

وكانت السعودية أصدرت باكورة صكوكها الدولية في وقت سابق هذا العام، وجمعة تسعة مليارات دولار.

وقال فهد السيف رئيس مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية السعودية إن الحكومة ستصدر صكوكا محلية في نوفمبر تشرين الثاني وديسمبر كانون الأول، وفقا لصحيفة مال. (تغطية صحفية مروة رشاد - إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)