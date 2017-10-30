مقدمة 1-الرئيس التنفيذي: جي.اف.اتش البحرينية تدرس الإدراج بالسوق السعودية

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دبي 30 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال هشام الريس الرئيس التنفيذي لمجموعة جي.اف.اتش المالية لرويترز اليوم الاثنين إن المجموعة تدرس إدراج أسهمها في السوق السعودية وتجري محادثات لشراء شركة خدمات مالية خليجية تعمل في المملكة.

وقال الريس بالهاتف إن مجموعته حريصة على المشاركة في برنامج الخصخصة في المملكة في قطاعات مثل التعليم والرعاية الصحية.

وتابع ”ندرس الاستحواذ في قطاعي إدارة الأصول والاستثمار المباشر.“

يأتي تحرك جي.اف.اتش المالية للإدراج في المملكة إثر إصلاحات في السوق السعودية أتاحت إدراج شركات من خارج المملكة. وقال مسؤولون سعوديون إن إدراج شركات من الخارج سيبدأ العام المقبل.

وقال الريس ”لدينا مساهمون سعوديون بالفعل لكن الإدراج المزدوج سيثري كثيرا قاعدة المساهمين.. (و)سيدعم خطة النمو في السعودية“.

وأضاف أن الإدراج المزدوج لن ينطوي على زيادة لرأس المال موضحا أن من السابق لأوانه تحديد جدول زمني محدد للإدراج.

وكشف عن اجراء المجوعة محادثات مع شركة خدمات مالية في الخليج لها عمليات أيضا في السعودية. لكنه لم يفصح عن اسم الشركة.

تأتي المحادثات بعدما أعلنت المجموعة في يونيو حزيران تأجيل محادثات الاستحواذ على شعاع كابيتال التي مقرها دبي نظرا لعدم التوصل إلى اتفاق بشأن شروط الصفقة فضلا عن عدم الحصول على موافقة مبدئية من الجهات الرقابية.

وتقدر القيمة السوقية للمجموعة عند 1.6 مليار دولار. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)