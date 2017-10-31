البورصة السعودية تتراجع والأسهم العقارية تكبح صعود سوق دبي

من عزيز اليعقوبي

دبي 31 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - هبطت البورصة السعودية اليوم الثلاثاء رغم تعاف كبير لأسهم رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ)، بينما ساهمت مكاسب أسهم دبي للاستثمار في التغلب على خسائر الأسهم المرتبطة بالقطاع العقاري في سوق دبي.

وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.2 بالمئة حيث أخفقت مكاسب أسهم بترورابغ في دعم قطاع البتروكيماويات بكامله، بينما ضغطت أسهم البنوك وشركات التأمين بشدة على السوق.

وقفز سهم بترورابغ 4.3 بالمئة في أقوى تداول له منذ مايو أيار بعدما سجلت الشركة ربحا صافيا في الربع الثالث من العام بلغ 706 ملايين ريال (188.3 مليون دولار) مقابل خسارة قدرها 211 مليون ريال قبل عام، مع ارتفاع المبيعات 43 في المئة.

وتباينت أسهم قطاع البتروكيماويات بشكل عام، مع صعود سهم كيان السعودية للبتروكيماويات 2.3 بالمئة في تداول قوي وسهم الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) 1.6 في المئة، لكن سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) انخفض 0.5 بالمئة. وصعد سهم سابك في الجلسة السابقة 0.6 في المئة بعدما سجلت الشركة زيادة بلغت 10.7 بالمئة في صافي ربح الربع الثالث متجاوزة التوقعات.

وهبطت أسهم معظم البنوك السعودية، مع تراجع سهم مصرف الإنماء 0.2 بالمئة وكان الأكثر تداولا في السوق. وانخفض أيضا سهم البنك الأهلي التجاري، أكبر مصرف في المملكة، 0.2 في المئة.

وزاد مؤشر سوق دبي 0.2 في المئة في حجم تعاملات متواضع، مع صعود سهم دبي للاستثمار 2.3 بالمئة في تداول مكثف بعدما سجلت الشركة صافي ربح فصلي عائد للمساهمين بلغ 350.4 مليون درهم (95.5 مليون دولار) ارتفاعا من 334.4 مليون درهم قبل عام.

وطغى ذلك على هبوط سهم إعمار العقارية 0.6 بالمئة وسهم دريك آند سكل إنترناشونال للمقاولات إثنين في المئة.

وارتفع سهم دو للاتصالات 0.6 بالمئة بعدما سجلت الشركة صافي ربح فصلي بلغ 475.7 مليون درهم عند الحد الأعلى لتوقعات المحللين. وكان سيكو البحرين قد توقع ربحا قدره 453.5 مليون درهم، بينما توقعت المجموعة المالية هيرميس 454.6 مليون درهم.

وتراجع مؤشر بورصة قطر 0.4 بالمئة تحت ضغط أسهم البنوك، مع هبوط سهم مصرف الريان المتخصص في المعاملات الإسلامية 1.8 بالمئة وسهم بنك قطر الأول 0.3 بالمئة.

وفي الكويت، حيث قبل أمير البلاد استقالة رئيس الوزراء ومجلس وزرائه أمس الإثنين، انخفض مؤشر السوق 0.7 في المئة.

وقال متعاملون كثيرون إن من غير المتوقع أن تتأثر سوق الأسهم بشكل يذكر نظرا لأن مثل تلك الأحداث معتادة على الساحة السياسية في البلاد. لكن بنك الاستثمار إكسوتكس قال في تقرير إن عدم الاستقرار السياسي قد يوقف على أداء السوق الكويتية المتفوق في الإثني عشر شهرا السابقة على أسواق عربية أخرى.

وهبط سهم زين للاتصالات 4.1 في المئة، متراجعا لثلاث جلسات متتالية بعدما سجلت الشركة يوم الأحد انخفاضا في صافي الربح بلغ سبعة في المئة عن مستواه قبل عام في الربع الثالث من متوافقة مع توقعات المحللين.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية واحدا في المئة مسجلا مستوى قياسيا مرتفعا جديدا، مع صعود سهم عامر جروب العقارية 5.4 بالمئة في تداول مكثف.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:

السعودية.. تراجع المؤشر 0.2 في المئة إلى 6934 نقطة.

دبي.. زاد المؤشر 0.2 في المئة إلى 3636 نقطة.

أبوظبي.. ارتفع المؤشر 0.5 في المئة إلى 4480 نقطة.

قطر.. انخفض المؤشر 0.4 في المئة إلى 8165 نقطة.

مصر.. صعد المؤشر واحدا في المئة إلى 14342 نقطة.

الكويت.. انخفض المؤشر 0.7 في المئة إلى 6514 نقطة.

البحرين.. نزل المؤشر 0.02 في المئة 1277 نقطة.

سلطنة عمان.. ارتفع المؤشر 0.6 في المئة إلى 5011 نقطة. (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير وجدي الالفي)