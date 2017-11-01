مقدمة 1-أرباح البنك الأول السعودي تقفز 38% في الربع/3

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القاهرة أول نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال البنك الأول السعودي، أقدم بنك في المملكة، اليوم الأربعاء أن صافي ربح البنك قفز 38.1 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث من هذا العام.

وذكر بيان نشر على موقع البورصة السعودية أن البنك، الذي يملك فيه رويال بنك أوف سكوتلاند حصة 40 بالمئة، حقق ربحا قدره 363 مليون ريال (96.8 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى نهاية سبتمبر أيلول مقابل 262.8 مليون ريال قبل عام.

وعزاالبنك الأول، الذي كان يعرف في السابق باسم البنك السعودي الهولندي، قفزة الأرباح إلى ”انخفاض مصاريف العمليات بنسبة 10.9 بالمئة“.

وبحلول الساعة 0708 بتوقيت جرينتش، ارتفع سهم البنك الأول 0.5 بالمئة إلى 11.5 ريال.

وتراجعت أرباح البنك 23 بالمئة في أول تسعة أشهر من هذا العام إلى 1.009 مليار ريال مقارنة مع 1.314 مليار ريال قبل عام.

الدولار = 3.75 ريال سعودي) (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير عبد المنعم درار)