FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
الأقسام
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#SA Islamic Finance
1 تشرين الثاني نوفمبر 2017 / 12:14 / منذ 20 ساعة

مصادر: جبل عمر السعودية تفوض بنكين لترتيب إصدار صكوك أوائل العام المقبل

صحفيو رويترز

دقائق للقراءة 1

من ديفيد باربوشيا

دبي أول نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت مصادر مطلعة اليوم الأربعاء إن شركة جبل عمر للتطوير السعودية، إحدى كبرى شركات التطوير العقاري المدرجة في البلاد، عينت بنكين لإدارة عملية بيع صكوك قد تتجاوز قيمتها أربعة مليارات ريال (1.07 مليار دولار) ومن المرجح أن تتم في الربع الأول من 2018.

وقالت المصادر التي طلبت عدم نشر أسمائها لأن المسألة غير معلنة إن الشركة، التي تبنى سلسلة من مشروعات التطوير العقاري في مكة، عينت بنك البلاد وجي.آي.بي كابيتال لترتيب إصدار السندات الإسلامية المزمع.

وقال أحد المصادر إن جبل عمر قد تجمع التمويل عبر إصدار أو إصدارين من الصكوك. ولم ترد الشركة والبنكان حتى الآن على طلبات للتعقيب. (إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

    © 2017 Reuters. All Rights Reserved.