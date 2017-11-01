مقدمة 1-مصادر: جبل عمر السعودية تفوض بنكين لترتيب إصدار صكوك أوائل 2018

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من ديفيد باربوشيا

دبي أول نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت مصادر مطلعة اليوم الأربعاء إن شركة جبل عمر للتطوير السعودية، إحدى كبرى شركات التطوير العقاري المدرجة في البلاد، عينت بنكين لإدارة عملية بيع صكوك قد تتجاوز قيمتها أربعة مليارات ريال (1.07 مليار دولار) ومن المرجح أن تتم في الربع الأول من 2018.

وقالت المصادر التي طلبت عدم نشر أسمائها لأن المسألة غير معلنة إن الشركة، التي تبنى سلسلة من مشروعات التطوير العقاري في مكة، عينت بنك البلاد وجي.آي.بي كابيتال لترتيب إصدار السندات الإسلامية المزمع.

وقال أحد المصادر إن جبل عمر قد تجمع التمويل عبر إصدار أو إصدارين من الصكوك. ولم ترد الشركة والبنكان حتى الآن على طلبات للتعقيب.

وستكون الصكوك من بين عمليات بيع محدودة متوقعة لديون الشركات خلال الأشهر القليلة القادمة في سوق السندات المحلية السعودية، التي لا تزال السندات الحكومية تهيمن عليها إلى حد كبير.

وأصدرت الحكومة ما إجماليه 47 مليار ريال عبر بيع صكوك شهريا منذ يوليو تموز، ومن المرجح أن تواصل إصدار الصكوك على أساس شهري.

ويضم مشروع التطوير العقاري الرئيسي لجبل عمر في مكة وحدات سكنية وفنادق ومراكز تجارية.

وتقول المصادر إن الشركة حصلت على قروض مصرفية كبيرة خلال السنوات القليلة الأخيرة، وإن حصيلة بيع الصكوك ستستخدم جزئيا في إعادة تمويل ديونها البنكية القائمة. وقالت مصادر لرويترز في أغسطس آب إن من المرجح أن تستحوذ البنوك التي ترتبط بعلاقة قائمة مع الشركة على الصكوك.