المخاطر الجيوسياسية تضغط على بورصات الشرق الأوسط وأبوظبي تصعد مدعومة بأدنوك

من عزيز اليعقوبي

دبي 20 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - هبطت معظم أسواق الأسهم في الشرق الأوسط مجددا اليوم الاثنين تحت ضغط مخاطر جيوسياسية، لكن بورصة أبوظبي ارتفعت مدعومة بخطط بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) لإجراء طرح عام أولي لأسهم وحدتها للتوزيع.

وتنامت التوترات في المنطقة بين السعودية وإيران حول الاستقالة المفاجئة لرئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري وتصعيد الصراع في اليمن.

ويعتقد بعض مديري الصناديق أن هناك مجالا محدودا لهبوط أسواق الأسهم الخليجية نظرا لأن التقييمات لم تعد مرتفعة، وأن المخاوف الجيوسياسية ربما تكون مبالغا فيها.

وباستثناء صعود سهم بنك الجزيرة، الذي ارتفع 0.6 في المئة، هبطت أسهم جميع المصارف السعودية مع تراجع سهم البنك السعودي الفرنسي 2.2 في المئة وسهم البنك الأهلي التجاري، أكبر مصرف في المملكة، 1.2 في المئة.

وعلى الرغم من ارتفاع أسعار النفط في الأسابيع الماضية، هبطت أسهم شركات البتروكيماويات السعودية مع انخفاض سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 0.8 في المئة.

وزاد المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.2 في المئة بعدما كشفت أدنوك عن خطط لطرح عام أولي لوحدتها للتوزيع، وهو ما قد يجذب أموالا جديدة إلى السوق. ومن المنتظر إعلان النطاق السعري في 26 نوفمبر تشرين الثاني.

وارتفع سهم دانة غاز 2.9 في المئة. وهبط السهم 4.2 في المئة أمس الأحد بعدما أصدرت محكمة في لندن حكما ضد دانة غاز في جهودها لإعلان عدم صلاحية صكوك أصدرتها بقيمة 700 مليون دولار، وقالت الشركة إنها ستستأنف الحكم وتواصل القضية أيضا أمام محكمة إماراتية.

وانخفض مؤشر سوق دبي 0.2 في المئة، مع تراجع سهم أرابتك القابضة للبناء 2.8 في المئة وسهم إعمار العقارية 1.2 في المئة.

لكن سهم أرامكس للخدمات اللوجستية ارتفع اثنين في المئة بعدما قالت الشركة إنها عينت بشار عبيد نائب الرئيس للشؤون المالية في منصب الرئيس التنفيذي بأثر فوري خلفا لحسين هاشم. ولم توضح السبب وراء القرار.

وهبط مؤشر بورصة قطر 0.3 في المئة مع تراجع أسهم البنوك الكبيرة. وانخفض سهم بنك قطر الوطني، أكبر مصرف في البلاد، 1.9 في المئة.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.5 في المئة مع هبوط سهم المصرية للاتصالات 4.2 في المئة.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:

السعودية.. هبط المؤشر واحدا في المئة إلى 6804 نقاط.

دبي.. تراجع المؤشر 0.2 في المئة إلى 3417 نقطة.

أبوظبي.. ارتفع المؤشر 0.2 في المئة إلى 4289 نقطة.

قطر.. انخفض المؤشر 0.3 في المئة إلى 7808 نقاط.

مصر.. نزل المؤشر 0.5 في المئة إلى 13681 نقطة.

الكويت.. تراجع المؤشر 0.1 في المئة إلى 6258 نقطة.

البحرين.. هبط المؤشر 0.5 في المئة إلى 1266 نقطة.

سلطنة عمان.. انخفض المؤشر 0.2 في المئة إلى 5085 نقطة. (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير إسلام يحيي)