السعودية تعيد فتح إصدار صكوك أكتوبر لبيع ما قيمته 6.68 مليار ريال

دبي 28 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت وزارة المالية السعودية اليوم الثلاثاء إن المملكة أصدرت صكوكا بقيمة 6.68 مليار ريال (1.78 مليار دولار) في إعادة فتح إصدار طرحته في أكتوبر تشرين الأول.

وستصل إعادة طرح إصدار أكتوبر تشرين الأول بإجمالي حجم الصكوك الصادرة إلى 16.68 مليار ريال. وقالت الوزارة إن إعادة فتح الإصدار جذبت طلبا بقيمة 19.8 مليار ريال.

وتصل قيمة الشريحة الأولى إلى 1.05 مليار ريال وتستحق في 2022 وقيمة الشريحة الثانية 3.53 مليار ريال وتستحق في 2024 والثالثة 2.1 مليار ريال وتستحق في 2027.