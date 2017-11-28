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#SA Debt News
28 تشرين الثاني نوفمبر 2017 / 09:31 / بعد يوم واحد

السعودية تعيد فتح إصدار صكوك أكتوبر لبيع ما قيمته 6.68 مليار ريال

صحفيو رويترز

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دبي 28 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت وزارة المالية السعودية اليوم الثلاثاء إن المملكة أصدرت صكوكا بقيمة 6.68 مليار ريال (1.78 مليار دولار) في إعادة فتح إصدار طرحته في أكتوبر تشرين الأول.

وستصل إعادة طرح إصدار أكتوبر تشرين الأول بإجمالي حجم الصكوك الصادرة إلى 16.68 مليار ريال. وقالت الوزارة إن إعادة فتح الإصدار جذبت طلبا بقيمة 19.8 مليار ريال.

وتصل قيمة الشريحة الأولى إلى 1.05 مليار ريال وتستحق في 2022 وقيمة الشريحة الثانية 3.53 مليار ريال وتستحق في 2024 والثالثة 2.1 مليار ريال وتستحق في 2027.

إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي

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