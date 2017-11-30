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#SA Company News 2
30 تشرين الثاني نوفمبر 2017 / 08:34 / بعد يوم واحد

ارتفاع البورصة السعودية صباحا وتراجع السوق القطرية

صحفيو رويترز

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دبي 30 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - ارتفعت سوق الأسهم السعودية في التعاملات المبكرة اليوم الخميس، بينما تراجعت البورصة القطرية، وسط تداولات هزيلة في المنطقة بسبب إغلاق بورصات الإمارات العربية المتحدة والكويت في عطلة عامة.

وزاد مؤشر البورصة السعودية 0.2 بالمئة في الساعة الأولى من الجلسة مع صعود سهم المتحدة للإلكترونيات 2.3 بالمئة بعدما قالت إنها أطلقت شراكة مع منصة نون.كوم لتكون المورد الحصري للأجهزة المنزلية والإلكترونية لها في المملكة العربية السعودية.

وفي قطر، انخفض مؤشر البورصة 0.6 بالمئة مع هبوط سهم مصرف قطر الإسلامي 1.2 بالمئة.

لكن سهم الملاحة القطرية قفز 5.8 بالمئة، مواصلا تعافيه من أدنى مستوى في ثماني سنوات الذي سجله في منتصف نوفمبر تشرين الثاني. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير إسلام يحيى)

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    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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