السوق السعودية ترتفع وبورصة قطر تنخفض قبل قرار من إم.إس.سي.آي

من أندرو تورشيا

دبي 30 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - ارتفعت سوق الأسهم السعودية إلى مستوى مقاومة فني اليوم الخميس في حين تراجعت البورصة القطرية في الوقت الذي انخفضت فيه التداولات في المنطقة بسبب إغلاق أسواق بما في ذلك دولة الإمارات والكويت ومصر في عطلة عامة.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية 0.5 بالمئة إلى 7004 نقاط مواصلا الصعود للجلسة السابعة على التوالي ليختبر مستوى مقاومة قرب سبعة آلاف نقطة والذي يكبح السوق منذ منتصف أكتوبر تشرين الأول ويماثل تقريبا المتوسط في 200 يوم الذي يبلغ الآن 7014 نقطة.

وتضررت السوق هذا الشهر جراء حملة سعودية واسعة على الفساد، لكن في الأيام القليلة كانت هناك علامات على انحسار الضرر مع توصل بعض المشتبه بهم المحتجزين إلى تسويات مع الحكومة وانخفاض عدد الحسابات المصرفية المجمدة بعد أن تجاوزت 2000 حساب في مرحلة ما.

وأظهر استطلاع شهري تجريه رويترز بين مديري صناديق كبيرة في الشرق الأوسط نُشر اليوم أنهم يتخذون موقفا متفائلا إزاء السعودية على الرغم من تلك الحملة. ويتوقع 46 بالمئة الآن زيادة مخصصاتهم للأسهم السعودية في الأشهر الثلاثة القادمة ولا يتوقع أي منهم خفض مخصصاته، وهو أكبر موقف تفاؤلي منذ يوليو تموز.

وارتفعت أسهم الشركة المتحدة للالكترونيات 2.4 بالمئة بعدما قالت إنها أطلقت شراكة مع منصة نون.كوم لتكون المورد الحصري لأجهزتها المنزلية والإلكترونية في المملكة.

وفي قطر هبط مؤشر البورصة 0.9 في المئة. كانت إم.إس.سي.آي لتجميع المؤشرات قالت إنها ستعلن أوائل الأسبوع القادم عما إذا كانت ستتحول إلى استخدام أسعار الصرف الخارجية لتقييم الأسهم القطرية في خطوة من المحتمل أن تخفض وزنها في مؤشر إم.إس.سي.آي للسوق الناشئة.

وهبط سهم مصرف قطر الإسلامي 3.6 بالمئة. لكن قطر لنقل الغاز (ناقلات)، أكثر الأسهم تداولا، ارتفع 3.8 بالمئة بعد أن وضعت وكالة فيتش تصنيف الشركة قيد مراقبة ائتمانية إيجابية.

وقالت فيتش إنها تراجع روابط الشركات التي تسيطر عليها الدول في أنحاء العالم وتوقعت أن تسفر المراجعة عن تقييم بأن العلاقة بين ناقلات والحكومة القطرية أقوى مما كان يعتقد في السابق.

وقفزت أسهم الملاحة القطرية للشحن 6.7 بالمئة متعافية من أدنى مستوى في ثماني سنوات الذي هوت إليه في منتصف نوفمبر تشرين الثاني.

فيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية:

السعودية.. صعد المؤشر 0.5 بالمئة إلى 7004 نقاط.

قطر.. انخفض المؤشر 0.9 بالمئة إلى 7714 نقطة.

سلطنة عمان.. ارتفع المؤشر 0.06 بالمئة إلى 5110 نقاط.