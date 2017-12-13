بورصة اسطنبول: الإسلامي للتنمية سيبحث شراء حصة الشهر الحالي

اسطنبول 13 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال رئيس مجلس إدارة بورصة اسطنبول همت قرة داغ لرويترز إن لجنة الاستثمار بالبنك الإسلامي للتنمية ستبحث شراء حصة في البورصة في النصف الثاني من ديسمبر كانون الأول.

وقال قرة داغ في مقابلة إن من المرجح أن تعلن بورصة اسطنبول عن مستشاري الطرح العام الأولي للبورصة الشهر القادم وإن أسهم التداول الحر ستتجاوز المليار ليرة (260 مليون دولار).

من المقرر إطلاق الطرح العام الأولي في الربع الثاني من 2018.

وقال ”إنهم (البنك الإسلامي للتنمية) سيبحثون (أمر شراء حصة) في لجنتهم الاستثمارية هذا الشهر. لم نبحث مستوى محددا لكننا نرغب في أن يصبح البنك الإسلامي للتنمية شريكا استراتيجيا في البورصة“.

كان قرة داغ قال لرويترز في أبريل نيسان إن البنك الإسلامي للتنمية الذي مقره السعودية يجري محادثات مع البورصة بشأن شراء حصة.

وقال اليوم الأربعاء إن بورصة اسطنبول ستدرس الإدراج في بورصات دول أخرى بعد الطرح الأولي وإنها أجرت محادثات مع هونج كونج بشأن هذه المسألة.

وأضاف أن البورصة أخطرت الحكومة بالعمل الذي أنجزته بشأن إصدار أوراق مالية في بورصة اسطنبول بعملات مثل الدولار واليورو.

وقال إن البورصة تعكف أيضا على جلب شراكات بين القطاعين العام والخاص إلى البورصة وإنها ترغب في توريق مشاريع مثل قناة اسطنبول وثالث مطار في اسطنبول.

وأضاف أن البورصة تعكف على مشروع عملة افتراضية باستخدام تكنولوجيا سلسلة الكتل.

(الدولار = 3.8417 ليرة تركية)