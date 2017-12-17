وحدة تابعة لمعادن تقول إنها وقعت اتفاقات تمويل بقيمة6.68 مليار ريال

17 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - شركة التعدين العربية السعودية (معادن):

* شركة معادن للألومنيوم التابعة وقعت عقودا تكميلية مع عدد من البنوك التجارية المحلية والعالمية بقيمة إجمالية 6.68 مليار ريال سعودي (1.78 مليار دولار) لاستبدال القروض القائمة.

* الشركة توقع اتفاقية مرابحة لمدة عشر سنوات تسدد على 14 قسطا نصف سنوي تبدأ من 31 مارس آذار 2021.

* الشركة توقع اتفاقية تمويل تجاري لمدة سبع سنوات تُسَدد على ثمانية أقساط نصف سنوية تبدأ من 31 مارس آذار 2021. (الدولار = 3.750 ريال سعودي)