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#SA Debt News
17 كانون الأول ديسمبر 2017 / 06:46 / بعد يومين

وحدة تابعة لمعادن تقول إنها وقعت اتفاقات تمويل بقيمة6.68 مليار ريال

صحفيو رويترز

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17 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - شركة التعدين العربية السعودية (معادن):

* شركة معادن للألومنيوم التابعة وقعت عقودا تكميلية مع عدد من البنوك التجارية المحلية والعالمية بقيمة إجمالية 6.68 مليار ريال سعودي (1.78 مليار دولار) لاستبدال القروض القائمة.

* الشركة توقع اتفاقية مرابحة لمدة عشر سنوات تسدد على 14 قسطا نصف سنوي تبدأ من 31 مارس آذار 2021.

* الشركة توقع اتفاقية تمويل تجاري لمدة سبع سنوات تُسَدد على ثمانية أقساط نصف سنوية تبدأ من 31 مارس آذار 2021. (الدولار = 3.750 ريال سعودي)

إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي

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    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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