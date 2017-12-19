الأسهم القطرية تقفز والسعودية تغلق بلا تغير يذكر قبيل إعلان الميزانية

من أندرو تورشيا

دبي 19 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قفزت البورصة القطرية اليوم الثلاثاء مع إقبال المستثمرين الأفراد المحليين مجددا على شراء الأسهم، بينما أغلقت البورصة السعودية بدون تغيير يذكر قبيل إعلان الميزانية الحكومية لعام 2018.

وقفز مؤشر بورصة قطر 3.8 في المئة مسجلا أكبر مكسب ليوم واحد منذ يناير كانون الثاني 2016، وأعلى مستوياته منذ أواخر سبتمبر أيلول. وارتفع المؤشر فوق متوسطه في 100 يوم للمرة الأولى منذ أبريل نيسان.

وصعد سهم ازدان القابضة العقارية 7.9 في المئة. وبلغت خسائر السهم 57 بالمئة في الفترة من نهاية 2016 إلى منتصف نوفمبر تشرين الثاني، لأسباب من بينها ضعف سوق العقارات القطرية. لكنه تعافى بقوة منذ ذلك الحين، مدعوما بأنباء عن دعوى قضائية أقامها مساهم لعرقلة خطة الشركة للتحول إلى شركة خاصة.

وارتفع سهم بروة العقارية 5.6 في المئة بعدما قالت الشركة إنها وقعت عقدا مدته 27 عاما مع الحكومة لاستئجار قطعتين من الأراضي، حيث ستبني منطقة سكنية لعمال أجانب.

وقال رامي جمال مدير المحافظ لدى أموال القطرية إن الميزانية الحكومية لعام 2018 التي أعلنت الأسبوع الماضي، تضمنت زيادة طفيفة في الإنفاق وتأكيدات على مساعدة القطاع الخاص، ولذا فإن المستثمرين الأفراد شعروا بمزيد من الارتياح وهم يدخلون السوق مجددا حيث انخفضت التقييمات بشدة.

وأغلق المؤشر الرئيسي للسوق السعودية مرتفعا 0.1 في المئة. وهبط المؤشر لوقت قصير بعد سماع دوي انفجار في الرياض ومشاهدة دخان. واعترضت الدفاعات الجوية السعودية صاروخا باليستيا أطلق صوب الرياض، وقالت قناة العربية التلفزيونية إن الحوثيين في اليمن هم من أطلقوا الصاروخ صوب عاصمة المملكة.

وارتفعت السوق بشكل معتدل في أوائل التعاملات تحسبا لإعلان ميزانية 2018 بعد الإغلاق. ومن المتوقع أن تتضمن الميزانية زيادة متوسطة في الإنفاق، مع سعي الرياض لدعم النمو الاقتصادي المتباطئ.

وفقدت أسهم شركات الأسمنت، التي ارتفعت بشكل كبير في الأيام الماضية بفعل آمال بأن الميزانية ستدعم الإنفاق على البنية التحتية، قوتها الدافعة. لكن سهم مكة للإنشاء والتعمير قفز عشرة في المئة.

وهبط مؤشر سوق دبي 0.4 في المئة مع انخفاض الأسهم بشكل عام في قائمته. لكن سهم دريك آند سكل انترناشونال للمقاولات زاد 0.9 في المئة وكان الأكثر تداولا في البورصة.

وتراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.7 في المئة مع هبوط سهم دانة غاز 4.2 في المئة.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:

السعودية.. زاد المؤشر 0.1 في المئة إلى 7199 نقطة.

دبي.. نزل المؤشر 0.4 في المئة إلى 3359 نقطة.

أبوظبي.. انخفض المؤشر 0.7 في المئة 4367 نقطة.

قطر.. صعد المؤشر 3.8 في المئة إلى 8523 نقطة.

مصر.. تراجع المؤشر 0.3 في المئة إلى 14678 نقطة.

الكويت.. ارتفع المؤشر 0.8 في المئة إلى ‭‭421‬‬6 نقطة.

البحرين.. زاد المؤشر 0.3 في المئة إلى 1269 نقطة.

سلطنة عمان.. انخفض المؤشر 0.3 في المئة إلى 5070 نقطة.