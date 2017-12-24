وزارة المالية السعودية تبيع صكوكا محلية بقيمة 4.775 مليار ريال

دبي 24 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قالت وزارة المالية السعودية اليوم الأحد إنها باعت صكوكا محلية بقيمة 4.775 مليار ريال (1.27 مليار دولار) في عطائها الشهري من خلال إعادة فتح إصدار الحكومة لشهر أكتوبر تشرين الأول للمرة الثانية.

وباعت الوزارة صكوكا لأجل خمسة أعوام بقيمة 2.400 مليار ريال ولأجل سبع سنوات بقيمة 1.800 مليار ريال ولأجل عشر سنوات بقيمة 575 مليون ريال. وبلغ إجمالي قيمة طلبات الاكتتاب 10.325 مليار ريال.

وفي الشهر الماضي باعت الوزارة صكوكا بقيمة 6.68 مليار ريال في إعادة الفتح الأول للإصدار، وكانت قد باعت في أكتوبر تشرين الأول صكوكا بقيمة عشرة مليارات ريال. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)