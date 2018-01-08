بورصة قطر تقفز بفعل توزيعات الأرباح المرتقبة والسعودية تفقد الزخم

من أندرو تورشيا

دبي 8 يناير كانون الثاني (رويترز) - قفزت بورصة قطر اليوم الإثنين متفوقة على أداء باقي أسواق الأسهم في المنطقة للجلسة الثانية على التوالي، مع إقبال المستثمرين على الشراء لضمان الحصول على توزيعات أرباح، بينما فقدت البورصة السعودية زخمها بعد صعود أثارته حزمة منح ملكية للمستهلكين.

وصعد مؤشر البورصة القطرية 2.6 بالمئة وتضاعف حجم التداول تقريبا عن الجلسة السابقة، مع ارتفاع سهم مصرف الريان المتخصص في المعاملات الإسلامية 3.2 في المئة، بينما قفز سهم مجموعة المستثمرين القطريين 6.9 بالمئة.

ومن المنتظر أن تعلن الشركات القطرية، التي تدفع في العادة توزيعات أرباح مرتفعة، عن توزيعات الربع الأخير من العام الماضي أو التوزيعات السنوية في الأسابيع القليلة القادمة.

وزاد الحصار تكلفة التمويل للبنوك القطرية وبعض المستوردين، لكن بيانات حديثة أشارت إلى أن النمو الاقتصادي في الأجل الطويل سيتأثر بشكل معتدل.

وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.1 في المئة بعدما ارتفع 0.6 في المئة أمس الأحد استجابة لإجراءات بقيمة 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) إتخذها الملك سلمان لمساعدة المواطنين السعوديين على التكيف مع ارتفاع تكلفة المعيشة.

ومن المرجح أن تساعد الحزمة اقتصاد المملكة على تفادي ركود هذا العام، رغم أن رفع أسعار البنزين وتطبيق ضريبة القيمة المضافة ربما يكون لهما تأثير سلبي على النمو.

لكن سهم المتحدة للالكترونيات (اكسترا) ارتفع 2.7 في المئة بعدما قالت الشركة إن صافي ربح الربع الأخير من العام الماضي من المقدر أن يرتفع إلى 57.6 مليون ريال من 26.3 مليون ريال.

وزاد سهم بدجت السعودية لتأجير السيارات 2.2 بالمئة. وقفز السهم عشرة بالمئة في الجلسات الأربع السابقة لأسباب من بينها السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارات في وقت لاحق هذا العام.

وزاد مؤشر سوق دبي 0.6 بالمئة مع صعود سهم دي.إكس.بي للحدائق الترفيهية 1.6 بالمئة وسهم أرابتك للبناء 1.9 في المئة.

وارتفع سهم دريك آند سكل انترناشونال للمقاولات في أوائل التعاملات لكنه أغلق منخفضا 0.4 في المئة عند 2.29 درهم وكان الأكثر تداولا في السوق، بعدما قالت الشركة إنها استكملت إعادة هيكلة ديونها بنكية العامة في دولة الإمارات وحصلت على خطوط إئتمانية جديدة وتسهيلات مصرفية تشمل رأس المال العامل لدعم محفظة مشاريعها الحالية قيد التنفيذ ومشاريعها الجديدة.

وتراجع سهم مجموعة جي.إف.إتش المالية 1.3 في المئة بعدما أعلنت المجموعة أن المتكاملة كابيتال، وهي مساهم رئيسي فيها، خفضت حصتها إلى 6.72 بالمئة من 8.01 بالمئة. ولم تذكر السبب. والمتكاملة كابيتال مملوكة لشعاع كابيتال التابعة لمجموعة أبوظبي المالية.

وقال مصدر مطلع لرويترز إن الأسهم بيعت إلى صندوق جولديلوكس الذي تديره وحدة تابعة لمجموعة أبوظبي المالية.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 1.2 في المئة بعدما استأنفت البورصة العمل في أعقاب عطلة عامة.

وقفز سهم بالم هيلز للتعمير 8.6 في المئة. وبعد الإغلاق، قالت البورصة إن يو.بي.بي كابيتال للاستثمار، الذراع الاستثمارية للاتحاد العقارية بدبي، اشترت 16 مليونا من أسهم بالم ميلز لترتفع حصتها في الشركة إلى 5.68 بالمئة.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:

السعودية.. انخفض المؤشر 0.1 في المئة إلى 7310 نقاط.

دبي.. زاد المؤشر 0.6 في المئة إلى 3490 نقطة.

أبوظبي.. ارتفع المؤشر 0.6 في المئة إلى 4586 نقطة.

قطر.. قفز المؤشر 2.6 في المئة إلى 8976 نقطة.

مصر.. صعد المؤشر 1.2 في المئة إلى 14953 نقطة.

الكويت.. انخفض المؤشر 0.1 في المئة إلى 6498 نقطة.

البحرين.. زاد المؤشر 0.1 في المئة إلى 1320 نقطة.

سلطنة عمان.. تراجع المؤشر 0.2 في المئة إلى 5108 نقاط.