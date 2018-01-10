تقرير: تراجع قيم الدمج والاستحواذ بالشرق الأوسط 14% في 2017

القاهرة 10 يناير كانون الثاني (رويترز) - أظهر تقرير لتومسون رويترز انخفاض قيمة صفقات الدمج والاستحواذ في المنطقة على أساس سنوي العام الماضي وارتفاع صفقات الدمج والاستحواذ الواردة إلى أعلى مستوى في عشر سنوات.

وبحسب تقرير الاستثمار المصرفي في منطقة الشرق الأوسط لعام 2017، بلغت قيمة صفقات الدمج والاستحواذ المعلنة في الشرق الأوسط 43.8 مليار دولار في 2017 بانخفاض 14 بالمئة مقارنة مع العام السابق.

وأضاف التقرير أن صفقات الدمج والاستحواذ الواردة سجلت أعلى مستوى لها في عشر سنوات عند 9.8 مليارات دولار بزيادة نسبتها 117 بالمئة على أساس سنوي.

عزا التقرير ذلك إلى ”دعم من صفقة استحواذ شركة ترونكس الأمريكية لأصول قطاع ثاني أكسيد التيتانيوم لشركة كريستل السعودية مقابل 2.2 مليار دولار، ومن توقيع شركة البترول الوطنية الصينية اتفاقية امتياز للحصول على حصة في حقول أبوظبي النفطية البرية“.

في المقابل أوضح التقرير أن قيمة صفقات الدمج والاستحواذ المحلية وضمن نطاق الشرق الأوسط انخفضت بنسبة 63 بالمئة على أساس سنوي إلى 8.7 مليار دولار.

وأوضح أن عمليات الدمج والاستحواذ الصادرة سجلت هبوطا أيضا بلغ 35 بالمئة على مدار العام إلى 10.8 مليارات دولار.

وأشار التقرير إلى أن صفقات قطاع الطاقة والكهرباء شكلت 41.9 بالمئة من صفقات الدمج والاستحواذ في المنطقة من حيث القيمة، بينما تصدر القطاع المالي قائمة القطاعات من حيث عدد الصفقات.

وكانت أكبر صفقة اندماج بمشاركة جهات من منطقة الشرق الأوسط خلال العام الماضي هي شراء شركة سي.إي.اف.سي الصينية 14.2 بالمئة في شركة النفط والغاز الروسية العملاقة روسنفت بمشاركة جهاز قطر للاستثمار.

وتقاسمت شركتا الصين انترناشونال كابيتال وفي.تي.بي كابيتال الاستثمارية المركز الأول في قائمة تصنيف المؤسسات المشاركة في عمليات الدمج والاستحواذ المعلنة في منطقة الشرق الأوسط خلال العام الماضي، في حين احتل بنك سيتي جروب المركز الثالث.

وبلغ إجمالي إصدارات الأسهم وحقوق المساهمين في الشرق الأوسط العام الماضي 3.5 مليار دولار، بانخفاض 36 بالمئة عن الفترة المقابلة من 2016، وهي ثاني أقل قيمة سنوية مسجلة منذ 2009.

وجمع 12 طرحا أوليا 2.8 مليار دولار، بما يشكل 80 بالمئة من إجمالي النشاط في العام الماضي. وجمع الطرح الأولي لشركة إعمار للتطوير الإماراتية 1.3 مليار دولار، ليكون أكبر اكتتاب عام شهدته المنطقة خلال 2017.

وتقاسم بنك أوف أمريكا ميريل لينش وبنك أبوظبي الأول وجولدمان ساكس المركز الأول من حيث رسوم الاكتتاب في أسهم الشرق الأوسط العام الماضي بحصة سوقية بلغت 20.5 بالمئة.

* إصدارات ديون

قال نديم نجار المدير العام لتومسون رويترز في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن إصدارات الديون في الشرق الأوسط بلغت 103.7 مليار دولار في 2017، مدعومة بإصدار السعودية لصكوك بقيمة 12.4 مليار دولار في سبتمبر أيلول، لتسجل نموا بنسبة 33 بالمئة عن القيمة المسجلة في الفترة ذاتها من 2016، وهي القيمة السنوية الأعلى المسجلة منذ بدء رصد الإصدارات في 1980.

وأشار إلى أن السعودية تصدرت قائمة الدول الأكثر نشاطا في أسواق الديون بالشرق الأوسط بحصة بلغت 30 بالمئة. وتلتها الإمارات بحصة نسبتها 27.8 بالمئة.

وارتفع حجم إصدارات الديون الإسلامية على مستوى العالم 36 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 51.5 مليار دولار في 2017.

وتصدر جيه.بي مورجان تصنيف الشرق الأوسط لصفقات السندات العام الماضي بحصة سوقية بلغت 15.5 بالمئة.

وقال نجار إن رسوم إصدارات الديون ارتفعت 102 بالمئة على أساس سنوي إلى 256.3 مليون دولار، وهي أعلى قيمة سنوية مسجلة بالمنطقة منذ بدء رصد تلك البيانات في 2000.

وأشارت تقديرات تومسون رويترز وفريمان للاستشارات إلى أن رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط بلغت 912.4 مليون دولار في 2017 بانخفاض 0.1 بالمئة.

وارتفعت عمولات إصدار الأسهم 118 بالمئة إلى 91.3 مليون دولار، بينما انخفض إجمالي رسوم عمليات الدمج والاستحواذ المنجزة 21 بالمئة إلى 181.9 مليون دولار العام الماضي، وهي أقل قيمة سنوية مسجلة منذ 2012. وانخفضت رسوم القروض المجمعة 22 بالمئة على أساس سنوي إلى 389.9 مليون دولار.

وشكلت رسوم أسواق الديون 28 بالمئة من إجمالي رسوم الأنشطة المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط، وهي أعلى حصة سنوية مسجلة منذ 2001. أما رسوم القروض المجمعة فشكلت 42 بالمئة من الإجمالي، بينما استحوذت عمولات خدمات استشارات صفقات الاندماج والاستحواذ المنجزة وعمولات الأسهم على 20 بالمئة وعشرة بالمئة من إجمالي الرسوم في المنطقة على الترتيب.

واستحوذ اتش.اس.بي.سي على معظم رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط عام 2017، إذ حصل على 84.7 مليون دولار أميركي بما يعادل 9.2 بالمئة من إجمالي الرسوم.

وتصدر بنك كريدي سويس قائمة المشاركات في عمليات الدمج والاستحواذ المنجزة بحصة 13.7 بالمئة من رسوم خدمات الاستشارات، في حين حصل جيه.بي مورجان على المركز الأول من حيث رسوم إصدارات الديون.

واحتلت المجموعة المالية هيرميس المركز الأول من حيث رسوم الاكتتاب في الأسهم بقيمة بلغت 12.9 مليون دولار تعادل 14.1 بالمئة من إجمالي رسوم الاكتتاب في الأسهم. واستحوذ البنك الصناعي التجاري الصيني على أعلى قيمة لرسوم ترتيب القروض المشتركة في الشرق الأوسط.