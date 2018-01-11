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#SA Islamic Finance
11 كانون الثاني يناير 2018 / 10:24 / بعد يوم واحد

مصادر: دمج الأول وساب السعوديين سيمضي رغم التأخيرات

صحفيو رويترز

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من توم أرنولد

دبي 11 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت مصادر بالقطاع المالي إن الاندماج المقترح بين البنك السعودي البريطاني (ساب) والبنك الأول تأخر لكنه لم يخرج عن مساره.

كان ساب المملوك بنسبة 40 بالمئة لبنك اتش.اس.بي.سي هولدنجز والأول المملوك بنسبة 40 بالمئة لرويال بنك أوف سكوتلند أعلنا في ابريل نيسان اتفاقهما على بدء محادثات. وقالت المصادر إنه لم يتحقق تقدم منذ ذلك الحين بسبب تعقيد الاتفاق وعكوف المساهمين على تقييم أي أثر محتمل لحملة تشنها المملكة على الفساد.

ولم يعلن البنكان جدولا زمنيا لكن محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) أحمد الخليفي قال لتلفزيون العربية في أكتوبر تشرين الأول إن آفاق الاندماج ستتضح بنهاية 2017.

إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي

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