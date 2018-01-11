مقدمة 1-مصادر: دمج الأول وساب السعوديين سيمضي رغم التأخيرات

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من توم أرنولد

دبي 11 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت مصادر بالقطاع المالي إن الاندماج المقترح بين البنك السعودي البريطاني (ساب) والبنك الأول تأخر لكنه لم يخرج عن مساره.

كان ساب المملوك بنسبة 40 بالمئة لبنك اتش.اس.بي.سي هولدنجز والأول المملوك بنسبة 40 بالمئة لرويال بنك أوف سكوتلند أعلنا في ابريل نيسان اتفاقهما على بدء محادثات. وقالت المصادر إنه لم يتحقق تقدم منذ ذلك الحين بسبب تعقيد الاتفاق وعكوف المساهمين على تقييم أي أثر محتمل لحملة تشنها المملكة على الفساد.

ولم يعلن البنكان جدولا زمنيا لكن محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) أحمد الخليفي قال لتلفزيون العربية في أكتوبر تشرين الأول إن آفاق الاندماج ستتضح بنهاية 2017.

وزادت عمليات الاندماج بالقطاع المصرفي في أنحاء الخليج خلال العامين الأخيرين مع تعرض هوامش الربح لضغوط جراء تراجع إنفاق الحكومات والأفراد في مواجهة ضعف أسعار النفط.

لكن اثنين من المصادر التي طلبت عدم كشف هويتها بسبب الحساسيات التجارية قالا إن التقدم في اندماج بنكي ساب والأول استغرق وقتا أطول من المتوقع لأن البيئة التنظيمية لاستحواذات البنوك في السعودية غير مختبرة نسبيا. وكان آخر اندماج كبير تم قبل نحو 20 عاما.

في غضون ذلك جرى احتجاز عشرات الأمراء والمسؤولين البارزين ورجال أعمال كبار في نوفمبر تشرين الثاني ضمن حملة على الفساد عززت من نفوذ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وتقول المصادر إن من بين المحتجزين خالد بن عبد الله الملحم نائب رئيس مجلس إدارة ساب وأحد المسؤولين التنفيذيين في لجنة اندماج البنك. وقال مصدران إن احتجاز الملحم لم يؤثر على محادثات الاندماج.

وفي نقاش مع محللي أوراق مالية، قال رويال بنك أوف سكوتلند إنه يسعى لفهم ما إذا كان للأحداث في السعودية تبعات على الاندماج.

وتأثرت معظم البنوك تقريبا في المملكة بالحملة التي أمرت خلالها السلطات بتجميد ما يزيد على الألفي حساب مصرفي لكن مصادر بالقطاع تقول إن عدد الحسابات المجمدة انخفض كثيرا منذ ذلك الحين.

وسيحتل الكيان الناتج عن اندماج البنك الأول وساب المرتبة الثالثة بين أكبر البنوك السعودية بأصول قيمتها 77.6 مليار دولار وذلك بعد البنك الأهلي التجاري ومصرف الراجحي وفقا لما تظهره بيانات تومسون رويترز.

ويتطلع رويال بنك أوف سكوتلند إلى بيع حصته في البنك الأول منذ عدة سنوات. وفي 2016 قام رويال بنك أوف سكوتلند بتعيين كريدي سويس لبيع حصته في البنك السعودي الهولندي الذي تغير اسمه لاحقا إلى البنك الأول.