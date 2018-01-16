لمحة-البورصة السعودية تصعد صباحا

* أسهم سامبا تزيد 0.16 بالمئة ومصرف الراجحي 0.01 بالمئة وكيان 0.27 بالمئة وسبكيم 0.61 بالمئة وينساب 0.84 بالمئة والمتقدمة للبتركيماويات 0.6 بالمئة وبنك الرياض 0.37 بالمئة والحكير 0.94 بالمئة وجرير 0.44 بالمئة.
* أسهم بترورابغ تفقد 1.1 بالمئة وبتروكيم 0.31 بالمئة وسابك 0.17 بالمئة وموبايلي 0.13 بالمئة.
* أسهم صافولا تصعد 0.57 بالمئة والمراعي 0.25 بالمئة وزين 1.4 بالمئة واتحاد عذيب 0.64 بالمئة والاتصالات السعودية 0.5 بالمئة والمملكة القابضة 0.32 بالمئة.
تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020223948031