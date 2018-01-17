تباين بورصات الخليج والبنوك القطرية الكبيرة تسجل نتائج فصلية دون التوقعات

من أندرو تورشيا

دبي 17 يناير كانون الثاني (رويترز) - تباينت أسواق الأسهم الخليجية اليوم الأربعاء حيث دفع سهم مصرف الريان المتخصص في المعاملات الإسلامية، ثاني أكبر بنك قطري من حيث القيمة السوقية، مؤشر بورصة قطر للتراجع 0.2 في المئة.

وهبط سهم الريان 2.7 في المئة بعدما سجل البنك انخفاضا بلغ 9.6 في المئة في صافي ربح الربع الأخير من العام الماضي إلى 466 مليون ريال، وهو ما جاء دون متوسط توقعات ثلاثة محللين في استطلاع لرويترز والبالغ 652.5 مليون ريال.

وجاءت النتاج المالية لبنك قطر الوطني أيضا دون التوقعات، حيث سجل المصرف زيادة 5.2 بالمئة في صافي ربح الربع الأخير من 2017 إلى 2.85 مليار ريال (783 مليون دولار). لكن أكبر بنك في منطقة الخليج زاد توزيعات الأرباح النقدية لعام 2017 إلى ستة ريالات للسهم. وصعد سهم البنك 0.7 بالمئة.

ومن بين الرابحين، قفز سهم المجموعة للرعاية الطبية 7 في المئة في أكثف تداول منذ مارس آذار. وتضاعف السهم من مستواه المنخفض الذي سجله في نوفمبر تشرين الثاني.

وأغلق المؤشر الرئيسي للسوق السعودية مرتفعا 0.1 في المئة.

وزاد سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 0.8 بالمئة، بينما صعد سهم السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) واحدا في المئة بعدما قدرت الشركة أن صافي ربحها السنوي زاد 15 بالمئة مع ارتفاع المبيعات 11 في المئة.

وارتفع مؤشر سوق دبي 0.5 بالمئة مع صعود سهم إعمار العقارية 0.9 في المئة. وسجل سهم مجموعة إعمار مولز أفضل أداء في البورصة بصعوده 2.2 بالمئة، رغم انخفاض حجم تداوله عن الجلسة السابقة والذي كان الأعلى من نوعه منذ أوائل 2016.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:

السعودية.. زاد المؤشر 0.1 في المئة إلى 7540 نقطة.

دبي.. ارتفع المؤشر 0.5 في المئة إلى 3542 نقطة.

أبوظبي.. صعد المؤشر 0.4 في المئة إلى 4635 نقطة.

قطر.. تراجع المؤشر 0.2 في المئة إلى 9159 نقطة.

مصر.. زاد المؤشر 0.7 في المئة إلى 15199 نقطة.

الكويت.. نزل المؤشر 0.3 في المئة إلى 6603 نقاط.

البحرين.. صعد المؤشر 0.8 في المئة إلى 1332 نقطة.

سلطنة عمان.. انخفض المؤشر 0.2 في المئة إلى 5032 نقطة.