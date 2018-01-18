بورصة مصر ترتفع مدعومة بنشاط استحواذ وسهم (ودام الغذائية) يقفز في قطر

من أندرو تورشيا

دبي 18 يناير كانون الثاني (رويترز) - ساهم نشاط إندماج واستحواذ في قطاع الرعاية الصحية في دفع البورصة المصرية للصعود اليوم الخميس، بينما تحركت أسواق الأسهم الخليجية في معظمها صعودا وهبوطا في نطاق ضيق، لكن بورصة قطر صعدت مدعومة بقفزة في أسهم ودام الغذائية.

وقفز سهم مستشفى النزهة الدولي عشرة بالمئة إلى 75.62 جنيه مصري، بينما صعد سهم مستشفى كليوباترا 7.4 في المئة بعدما قالت النزهة إن كليوباترا تسعى للحصول على الموافقة التنظيمية لتقديم عرض شراء ملزم للنزهة بأكملها.

وأضافت النزهة أن كليوباترا، التي تتلقى المشورة من المجموعة المالية هيرميس، ستعرض على مساهمي النزهة 90 جنيها للسهم وتعتزم إلغاء إدراجها في البورصة.

وشركات المستشفيات ليست في قائمة المؤشر الرئيسي للبورصة، لكن الأنباء عززت المعنويات في السوق حيث يأمل المستثمرون بأن ذلك قد يحفز على المزيد من الاندماجات والاستحواذات في اقتصاد البلاد الذي يشهد تعافيا.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 1.4 في المئة مع صعود سهم المجموعة المالية هيرميس 2.5 في المئة، بينما زاد سهم البنك التجاري الدولي، أكبر مصرف مدرج في البلاد، 2.35 بالمئة.

وصعد مؤشر بورصة قطر 0.5 بالمئة بدعم من قفزة قدرها 8.2 بالمئة لسهم ودام الغذائية في أكثف تداول له منذ أكتوبر تشرين الأول. وقالت الشركة إن صافي ربحها السنوي ارتفع إلى 108.1 مليون ريال (29.7 مليون دولار) من 91.3 مليون ريال، وإنها اقترحت توزيعات أرباح نقدية بواقع 4.25 ريال للسهم ارتفاعا من 3.5 ريال للسهم عن 2016.

وارتفع سهم المجموعة للرعاية الصحية، الذي تضاعف إلى أكثر من المثلين منذ منتصف نوفمبر تشرين الثاني، 2.1 في المئة في حين زاد سهم بنك قطر الدولي الإسلامي 1.1 بالمئة. لكن البورصة القطرية شهدت تعاملات هادئة.

وأغلق المؤشر الرئيسي للسوق السعودية بلا تغير يذكر، لكن سهم الوطنية للرعاية الصحية (رعاية) ارتفع 0.5 في المئة بعدما قالت الشركة إنها وقعت عقدا بقيمة 300 مليون ريال (80 مليون دولار) لتقديم خدمات لثلاث سنوات إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وارتفع سهم رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) 4.0 في المئة مسجلا أعلى مستوى إغلاق منذ أغسطس آب 2015 في تداول نشط.

وتراجع مؤشر سوق دبي 0.3 بالمئة مع انخفاض سهم داماك العقارية 1.7 بالمئة وسهم دي.إكس.بي للحدائق الترفيهية 3.3 بالمئة.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:

السعودية.. استقر المؤشر عند 7539 نقطة.

دبي.. تراجع المؤشر 0.3 في المئة إلى 3531 نقطة.

أبوظبي.. انخفض المؤشر 0.2 في المئة إلى 4625 نقطة.

قطر.. زاد المؤشر 0.5 في المئة إلى 9200 نقطة.

مصر.. صعد المؤشر 1.4 في المئة إلى 15413 نقطة.

الكويت.. ارتفع المؤشر 0.6 في المئة إلى 6639 نقطة.

البحرين.. زاد المؤشر 0.1 في المئة إلى 1333 نقطة.

سلطنة عمان.. نزل المؤشر 0.2 في المئة إلى 5024 نقطة.