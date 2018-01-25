محافظ المركزي السعودي: آفاق اندماج بنكي ساب والأول ستتضح بنهاية الربع/1

الرياض 25 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) أحمد الخليفي لتلفزيون العربية اليوم الخميس إن آفاق الاندماج المقترح بين البنك السعودي البريطاني (ساب) والبنك الأول ستتضح بحلول نهاية الربع الأول من 2018.

كان ساب الذي يملك فيه إتش.إس.بي.سي هولدنجز 40 بالمئة، والبنك الأول الذي يملك فيه رويال بنك أوف سكوتلند 40 بالمئة، قالا في أبريل نيسان إنهما اتفقا على بدء محادثات الاندماج، لكن التقدم بطئ.

وفي أكتوبر تشرين الأول، أبلغ الخليفي تلفزيون العربية أن آفاق الاندماج ستتضح بحلول نهاية 2017، لكنه قال اليوم الخميس إن البنكين يحتاجان لمزيد من الوقت لاستكمال المناقشات.

وقال الخليفي ”نتوقع بإذن الله أن تتضح الأمور قبل نهاية الربع الأول من 2018“.

وفي وقت سابق هذا الشهر، قالت مصادر لرويترز إن الاندماج تأجل لكنه لم يخرج عن مساره، لأسباب من بينها أن البيئة التنظيمية لاستحواذات البنوك غير مختبرة نسبيا.

وسيحتل الكيان الناتج عن اندماج البنك الأول وساب المرتبة الثالثة بين أكبر البنوك في السعودية بعد البنك الأهلي التجاري ومصرف الراجحي، بأصول قيمتها 77.6 مليار دولار، وفقا لما أظهرته بيانات تومسون رويترز.

وقال الخليفي إن وضع السيولة في البنوك السعودية متين جدا، وإن البنوك قادرة على إقراض القطاعين الخاص والعام والاستثمار في السندات السعودية.