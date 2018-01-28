لمحة-بورصة السعودية تصعد صباحا

0721 جمت -

* المؤشر السعودي يرتفع 0.03% إلى 7523.98 نقطة بعد أن كان منخفضا في الدقائق الأولى من المعاملات.

* أسهم بنك الرياض تصعد 0.07% وسامبا 0.86% والراجحي 0.04% ومصرف الإنماء وموبايلي 0.2% وبتروكيم 1.35% وينساب 1.24% وسبكيم 0.33% واستقرار بترورابغ.

* أسهم كيان تكسب 1.79% والمتقدمة للبتروكيماويات 0.4% وصافولا 0.18% والمراعي وزين 0.42% والاتصالات السعودية 2.07% واتحاد عذيب 0.97% وتراجع جرير 0.28%.

* أسهم الحكير تقفز 6.4% بعد إطلاق سراح المساهم الرئيسي في الشركة فواز الحكير.

* أسهم المملكة القابضة تقفز 10% بالحد الأقصى بعد إطلاق سراح الأمير الوليد بن طلال. (تغطية صحفية إيهاب فاروق)