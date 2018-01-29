تباين بورصات الشرق الأوسط وأسهم المملكة القابضة تواصل تعافيها في السعودية

من أندرو تورشيا

دبي 29 يناير كانون الثاني (رويترز) - تباينت أسواق الأسهم في الشرق الأوسط اليوم الاثنين مع صعود البورصة السعودية مدعومة بأسهم شركة الاستثمار العالمية المملكة القابضة التي واصلت تعافيها بعد إطلاق سراح مالكها الأمير الوليد بن طلال من الاحتجاز.

وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.4 في المئة مع صعود سهم المملكة القابضة 2.4 في المئة إلى 10.28 ريال، وهو مستوى تداوله قبل احتجاز الأمير الوليد في إطار تحقيق متعلق بحملة على الفساد طالت رجال أعمال بارزين في نوفمبر تشرين الثاني الماضي.

وسجل السهم أكبر حجم تداول يومي له منذ فبراير شباط 2016. وقفز السهم أمس الأحد عشرة في المئة بعد يوم من الإفراج عن الأمير الوليد.

وتجاوزت الأسهم الهابطة تلك التي حققت مكاسب بواقع 93 إلى 79. وتراجع سهم فواز عبد العزيز الحكير 2.5 في المئة، بعدما قفز 6.8 في المئة في الجلسة السابقة في أعقاب إطلاق سراح بعض المساهمين الرئيسيين في الشركة من الاحتجاز في تحقيق الفساد.

لكن سهم السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) ارتفع 1.7 في المئة بعدما قفزت الأرباح الصافية التقديرية للربع الأخير من العام الماضي إلى 164.4 مليون ريال (43.8 مليون دولار) من 31.9 مليون ريال قبل عام، متجاوزة توقعات سيكو البحرين عند 154 مليون ريال والأهلي كابيتال عند 135 مليون ريال.

وانخفض مؤشر سوق دبي 0.3 في المئة، لكن سهم الإثمار القابضة للخدمات المالية، ومقرها البحرين، ارتفع إلى 0.76 درهم في اليوم الأول لتداوله في دبي من مستواه المنخفض عند 0.67 درهم.

وكان سهم الإثمار القابضة الأكثر تداولا في سوق دبي، حيث تم تداول 70 مليون سهم، وشكل نحو ثلث إجمالي حجم التداول في البورصة. وقفز أسهم الشركة المدرجة في البحرين 8.3 في المئة إلى 19.5 سنت أمريكي للسهم، وهو ما يعادل 0.72 درهم.

وهبط المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.1 في المئة مع تراجع سهم أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) 3.5 في المئة. لكن مؤشر بورصة قطر ارتفع 0.4 في المئة مع صعود سهم بنك قطر الوطني، أكبر مصرف في البلاد، 2.4 في المئة.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:

السعودية.. زاد المؤشر 0.4 في المئة إلى 7568 نقطة.

دبي.. هبط المؤشر 0.3 في المئة إلى 3455 نقطة.

أبوظبي.. انخفض المؤشر 0.1 في المئة إلى 4626 نقطة.

قطر.. ارتفع المؤشر 0.4 في المئة إلى 9450 نقطة.

مصر.. صعد المؤشر 0.4 في المئة إلى 15376 نقطة.

الكويت.. زاد المؤشر 0.7 في المئة إلى 6673 نقطة.

البحرين.. ارتفع المؤشر 0.2 في المئة إلى 1345 نقطة.

سلطنة عمان.. صعد المؤشر 0.2 في المئة إلى 5003 نقطة.