لمحة -بورصة السعودية ترتفع صباحا وهبوط معادن بعد إعلان النتائج

‭0744‬ جمت -

* المؤشر السعودي يرتفع في التداولات المبكرة 0.2 بالمئة إلى 7663 نقطة.

* سهم شركة التعدين العربية السعودية (معادن) يهبط 3.8% في البورصة السعودية إلى 54.4 ريال بعد إعلان النتائج.

* معادن أعلنت تحقيق صافي ربح قدره 714.841 مليون ريال (190.6 مليون ريال) في 2017 مقابل خسارة بلغت 10.739 مليون ريال في 2016. لكن حسابات رويترز أظهرت تحولها لتكبد خسارة 104.74 مليون ريال في الربع الأخير مقابل صافي ربح 15.67 مليون ريال قبل عام.

* ارتفاع أسهم مصرف الراجحي 1.8% والبنك الأهلي 0.35% وسابك 0.1% وجرير 1.2%.

* هبوط أسهم سامبا 0.5% وبتروكيم 0.8% والمملكة 0.1%. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير عبد المنعم درار)