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#SA Company News 2
February 6, 2018 / 7:24 AM / 2 days ago

لمحة-تراجعات حادة للأسهم السعودية صباحا

صحفيو رويترز

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0714 جمت -

* المؤشر السعودي يتراجع 1.98% إلى 7434.25 نقطة.

* أسهم بنك الرياض تهبط 1.3% وسامبا 2.58% والراجحي 2.37% وكيمانول 3.2% وبتروكيم 1.3% وسابك 1.05% وينساب 2.97% وسبكيم 2.5% وكيان 1.49% والمتقدمة للبتروكيماويات 1.05%.

* التراجعات القوية اليوم في السوق السعودية تأتي بعد تهاوي مؤشرات أسواق المال العالمية الليلة الماضية في أعنف عمليات تصحيح تشهدها الأسواق خلال جلسة واحدة.

* أسهم جرير تنزل 1.25% والحكير 2.34% وصافولا 1.06% والمراعي 2.6% وزين 1.26% وموبايلي 1.55% والاتصالات السعودية 0.94% واتحاد عذيب 1.3%. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير عبد المنعم درار - هاتف 0020223948031)

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    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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