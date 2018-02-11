مقدمة 1-ارتفاع أرباح مصرف الراجحي السعودي 20% في الربع/4

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القاهرة 11 فبراير شباط (رويترز) - أعلن مصرف الراجحي، ثاني أكبر البنوك السعودية من حيث الأصول، اليوم الأحد ارتفاع صافي ربح الربع الرابع من 2017 بنسبة 19.8 بالمئة وهو ما جاء منسجما مع توقعات المحللين.

وقال البنك في بيان للبورصة أنه حقق 2.45 مليار ريال (653.4 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 ديسمبر كانون الأول ارتفاعا من 2.05 مليار ريال في الفترة ذاتها قبل عام.

وتوقع ثلاثة محللين استطلعت رويترز آراءهم ربحا فصليا قدره 2.28 مليار ريال في المتوسط.

وبهذا تكون أرباح الراجحي قد نمت للربع التاسع على التوالي.

عزا البنك الأداء إلى زيادة 8.1 بالمئة في دخل التمويل والاستثمارات و18.2 بالمئة في الرسوم إلى جانب تراجع نفقات التشغيل الإجمالية 1.1 بالمئة.

ورغم ظروف التباطؤ الاقتصادي يتوقع المحللون أن تستفيد البنوك السعودية من تحسن السيولة ونمو الائتمان في الأرباع القادمة بعد أن انتهت الحكومة من جانب كبير من المدفوعات المستحقة للقطاع الخاص.

وزادت أرباح البنك السنوية 12.24 بالمئة إلى 9.121 مليار ريال في 2017 مقابل 8.126 مليار ريال في 2016.

وبلغت القروض والسلف 233.54 مليار ريال في نهاية ديسمبر كانون الأول مرتفعة 3.8 بالمئة عنها قبل عام في حين زادت الودائع 0.2 بالمئة إلى 273.06 مليار ريال على مدى الفترة ذاتها.

(الدولار = 3.7502 ريال سعودي)